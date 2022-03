Toulon et Clermont soufflent le chaud et le froid chez les supporters sur les réseaux sociaux

Retour sur le match de Top 14 entre Toulon et Clermont à travers les commentaires des supporters sur les réseaux sociaux.

C'est injouable avec ce vent #RCTASM — Olivier Bernasson (@obernasson) March 26, 2022

Avec ce vent Moala gagne plus de mètres qu'un coup de pied. #RCTASM March 26, 2022

Vraie question ! Moala il a déjà fait un mauvais match ou pas avec Clermont ? #RCTASM 🟡🔵 — КЦ АКАБ 👊🏻🇭🇷🇫🇷 (@TRN_Akabinho) March 26, 2022

Bel exemple de sportivité et de respect du buteur a Toulon #RCTASM — Screech63 💉💉 (@Screech631) March 26, 2022

Mdrr le pilier toulonnais est à genou et c’est Falgoux pénalisé la blague comme d’hab #RCTASM — КЦ АКАБ 👊🏻🇭🇷🇫🇷 (@TRN_Akabinho) March 26, 2022

Et dire que cet essai part d'un ballon cafouillé dans l'en-but adverse... #RCTASM — Joël PRAT (@JoNuts48) March 26, 2022

Qu’est-ce qu’il a l’air libéré Etzebeth (depuis qu’il a annoncé son départ) 😈 #RCTASM — Greg (@gregsenprovence) March 26, 2022

Comment espérer jouer le top 6 avec ce niveau défensif, prendre un essai de 100 m alors que Toulon est sur le recul à la base… #RCTASM — P-Y (@djib58) March 26, 2022

Donc en gros un international vedette peut se permettre de donner un énorme coup d'épaule en toute impunité. L'aprem va être longue. #RCTASM — Joël PRAT (@JoNuts48) March 26, 2022

Je rêve de voir une paire de centre Penaud-Moala 😍 #RCTASM — Ju' (@nanard_dupond) March 26, 2022

#RCTASM le retour de Moala se fait sentir ! mais quel joueur !! faisons le cloner ! — Paillade15 (@maitreobiwanken) March 26, 2022

En route vers un nouveau miracle ?

Autant on est nul en défense mais il faut dire que des qu'on porte un peu le ballon on va chercher des points. #RCTASM — Ju' (@nanard_dupond) March 26, 2022

#RCTASM ça me rappelle le jeu sur console Jonah Lomu, avec quelques codes on pouvait jouer avec 15 Lomu, c'est possible de le faire à Moala ? — Paillade15 (@maitreobiwanken) March 26, 2022

C'est quand même pas un match terrible pour le moment... que de déchets. Pas étonnant que ces 2 équipes soient pas dans les 6. #RCTASM — ptimayovergnat 🏉🤘 💉💉💉 (@ptimayovergnat) March 26, 2022

Amendoné faudra quand même que Parisse arrête de se croire au Trinquet #RCTASM — Fred (@FredGoodson) March 26, 2022

On tient bien le ballon mais il y a toujours un petit truc qui vient annihiler la progression. Un peu plus de précision et ça pourrait le faire. #RCTASM — Joël PRAT (@JoNuts48) March 26, 2022

Je suis le seul pelo qui trouve que c’est Baptiste serrin qui arbitre ce match? #RCTASM #YELLOWARMY — MonkeyDlajax (@MDlajax) March 26, 2022

Moala 19 ballons touchés = 1 passe en 1ere MT 😒 #RCTASM — PhGault 🇺🇦💪🏻 (@Philippe_Gault) March 26, 2022

Villière, Ollivon, Gros.



Essai made in EdF#RCTASM — Boys und Panzer (@FaitbienGalthie) March 26, 2022

La mêlée défaillante jaune et bleu montre bien l'importance de Lavanini... #RCTASM — Bison l'ASMiste (@BisonASMiste) March 26, 2022

On est sur les bases dun record du monde en terme de pénalités là non ? #RCTASM — Julien Patriarca (@moulip) March 26, 2022

Heureusement qu’on aura l’excuse du vent… #RCTASM — Paul Blaque (@PaulBlaque1) March 26, 2022

Le retour à Clermont se fera peut-être pas en avion finalement. Du moins pas pour tout le monde.



Les adeptes de la air défense rentreront en courant. Sac de 80kg sur le dos. Avec les rangers aux pieds. L’entraîneur de la défense rentrera à la nage. #RCTASM. — Jean Becker (@Beckerjean) March 26, 2022

#RCTASM 50e entrée de Penaud... A défaut de fond de jeu de notre ligne de 3/4... 😭, Misons sur les individualités ... 🤞🤞 Triste à voir qd même.... Ah non ... essai toulonnais 😤 — Franck Pilandon🍓 globalement choyé (@Knarkpil) March 26, 2022

Quel régal cette seconde période ! Le RCT insiste et enchaîne vite les temps de jeu pour ce 4e essai pour le moment synonyme de bonus #RCTASM #TOP14 — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) March 26, 2022

C'est bon on est en train de lâcher prise.

La vivacité est du côté du RCT.

On est dépassé sur les remplacements défensifs.

La fin de match va être longue.

Le RCT joue simple et on n'y arrive pas.

Azéma doit savouré 😉😁#RCTASM — Cybervulcans (@Cybervulcans) March 26, 2022

À nous le Brennus! C'est la remontada ! Non je rigole, mais ça fait du bien d'enchaîner deux bonnes performances. Faut pousser jusqu'au bout! #RCTASM — Holiver (@Holiver____) March 26, 2022

Faire jouer Penaud et Villiere en top 14 une semaine après un France Angleterre c'est un peu comme sortir ta Ferrari et ta Porsche pour faire fumer de la gomme sur le parking du Auchan après une course à Magny Cours#RCTASM — Boys und Panzer (@FaitbienGalthie) March 26, 2022

Le seule chose bien, on va ENFIN arrêter d'espérer pour rien, arrêter de faire joueur des anciens qui ne veulent plus porter et honorer ce maillot et finir la saison en roue libre en testant des jeunes. #RCTASM — Ju' (@nanard_dupond) March 26, 2022

On retrouve un peu de grinta ! Ça fait du bien 🤩 #RCTASM — 🍭 Harrybogirl 🍭 (@harrybogirl) March 26, 2022

Les 3/4 du Top 14, joueurs pros qui font des passes sautées pour gérer des surnombres, il faut changer de cerveau les gars… #RCTASM #Top14 — Roger Biwandu (@Rodge33) March 26, 2022

Je savais pas que @canalplus passait du porno le samedi après-midi.



Ah merde… c’est juste la défense clermontoise qui se fait déchirer.



Toute mes confuses. #RCTASM pic.twitter.com/cOysXleHHg — Jean Becker (@Beckerjean) March 26, 2022

Donc quand tu es chemelard tu es immunisé sur le jeu au sol? #villiere #RCTASM — Walter Fargues Rondet (@JW_P33) March 26, 2022

Cinq pénalités consécutives en mêlée et aucun carton... Arbitrage à la maison... #RCTASM — Joël PRAT (@JoNuts48) March 26, 2022

#RCTASM oh la les gars, le match est pas fini ! — Brochard-Ragneau Dom (@BrochardDom) March 26, 2022

Jedraziac bouffé par villiere en frontal 1v1 🤦‍♂️ on aura tout vu #RCTASM — Florent Vincent (@Fl0_Vincent) March 26, 2022

Putain les mêlées bordel ! #RCTASM — Greg (@gregsenprovence) March 26, 2022

l'ASM a quand même une belle compo, c'est presque l'EDF.



Enfin celle du Tournoi 2019.



Il y a trois ans



Quand on était au bord du rouleau#RCTASM — Boys und Panzer (@FaitbienGalthie) March 26, 2022

Incroyable .... on est sur la ligne et on se fait intercepter. Je pète un câble littéralement... #RCTASM — Julien Patriarca (@moulip) March 26, 2022

Heureusement que George est là pour représenter Malintrat 🔥#RCTASM — MaxPastore (@MaxJayz) March 26, 2022

Petit coup de moins bien mais le succès est assuré #RCTASM #TOP14 — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) March 26, 2022