VIDEO. Top 14. Gabin Villière (RCT) n'a pas été effrayé par les charges des Lyonnais

VIDEO. RUGBY. France. Du punch et des cannes, Penaud et Villière, les deux font la paireGabin Villière est un des joueurs de l'équipe de France qui a marqué des points au mois de novembre. Malgré les résultats décevants de Toulon, le staff tricolore lui a fait confiance pour débuter face à l'Argentin et les All Blacks. Et l'ancien joueur de Rouen a parfaitement répondu aux attentes. Son profil de puncheur plaît à Galthié. Passé par le rugby à 7 avec l'équipe de France, il n'hésite pas à mettre le nez dans les rucks pour gratter mais aussi pour relever le cuir. Il ne se contente pas de rester sur son aile comme certains de ses compatriotes. Des qualités qui devraient faire de lui l'un des ailiers titulaires des Bleus pour les années à venir. Equipe de France. Labit vante les qualités de Penaud et Villière et donne des axes de progressionC'est plein de confiance après le succès sur les Néo-Zélandais que Gabin Villière a retrouvé le Rugby Club toulonnais. Contrairement à d'autres Tricolores, il n'a pas eu le loisir de se reposer ce week-end. Il aura droit à sa semaine de vacances obligatoire plus tard. À l'occasion de la réception de Lyon, Franck Azéma avait en effet besoin de lui. Notamment pour faire face à un ancien de la maison varoise, Josua Tuisova. Et ce qu'on peut dire, c'est que le Tricolore a été à la hauteur du défi proposé par son adversaire. Il n'a pas reculé face aux charges de son adversaire, s'est proposé en attaque et un mis les mains dans le cambouis quand il le fallait. "Tout ce qui est rucks et combat fait partie de mes points forts. Je ne suis peut-être pas le meilleur finisseur mais j’essaie de m’envoyer pour que ça serve à l’équipe. Ça fait toujours plaisir de pouvoir aider dans les phases de rucks et de combat", a commenté le Toulonnais via Rugbyrama. Retrouvez quelques-unes de ses meilleures actions face à Lyon.