Equipe de France. Labit vante les qualités de Penaud et Villière et donne des axes de progression

Laurent Labit, entraineur des arrières de l'équipe de France, a comparé les deux ailiers Gabin Villière et Damian Penaud dans leur jeu respectif.

Dans le Midi Olympique de ce lundi, Laurent Labit s'est étendu sur les deux ailiers Gabin Villière et Damian Penaud. En plus d'avoir souligné leurs excellentes prestations durant l'Autumn nations series, notamment le dernier test face à la Nouvelle-Zélande, il a souligné chez Gabin Villière une qualité que ne possède pas Damian Penaud : le fait de "dézoner" et se proposer dans la ligne d'attaque.

Ça fait partie du rugby d’aujourd’hui : les ailiers opposés ont une totale liberté. Ils peuvent « dézoner » et venir chercher des ballons autour de la charnière. C’est ce que l’on demande à nos ailiers car ils ont le temps de retrouver leur place. Gabin est un formidable joueur dans ce registre. Pour Damian, c’est moins évident, un peu à l’image de Teddy Thomas qui reste trop souvent collé à sa ligne. Pour nous, ce sont des voies d’amélioration dans les mois à venir. Car le danger vient souvent de ces joueurs libres.

Si l'ailier de Clermont a été décisif face aux All Blacks, surtout via son interception, il lui reste encore des axes de progressions. L'aspect du jeu évoqué ci-dessus et également la défense. En ce qui concerne Gabin Villière, on sent chez ce joueur l'influence du rugby à 7 qui lui a apporté cette faculté à plus participer au jeu et à posséder une défense en un contre un efficace. Ces habiletés ont permis à la France de prendre le dessus sur la Nouvelle-Zélande, notamment en première mi-temps et le deuxième essai français, où Villière s'est proposé à auteur de Dupont dans l'axe d'un regroupement pour générer de l'avancée, et derrière permettre à Ntamack de poser le cuir à dame.