VIDEO. RUGBY. France. Du punch et des cannes, Penaud et Villière, les deux font la paire

À l’instar de Ntamack, Damian Penaud et Gabin Villière ont aussi été très en vue face à la Nouvelle-Zélande. De quoi en faire des titulaires indiscutables ?

France Rugby : Romain Ntamack sur sa folle relance : ''c'est l'instinct'' !Si la prestation de Romain Ntamack face aux Blacks n’est pas passée inaperçue et a suscité de nombreux éloges à son égard. La performance des deux ailiers français est aussi à souligner. Auteur d’un début de saison exemplaire avec l’ASM, Damian Penaud, nous avait rassuré lors des deux premières rencontres de la tournée. Après un match sérieux, mais sans grande envolée face aux Pumas, il avait régalé contre la Géorgie. Deux essais et le titre d’homme du match, l’ailier clermontois était en feu. Face aux Blacks, l’Auvergnat a répondu présent. Avec 77 mètres parcourus ballons en main en seulement 3 courses, on peut dire que l’ailier a fait des interventions tranchantes. Comme à son habitude, toujours dans les bons coups et dans un style tout en vitesse, à l’image de sa course folle après la remise 'inté' de Danty. Souvent critiqué pour son jeu au pied, il réussira même un magnifique jeu au pied par-dessus en bout de ligne qui donnera une mêlée à 5m introduction française. Mais surtout, quand la France avait seulement 5 longueurs d’avance sur les Néo-zélandais, à la suite d’un turnover, l’ailier clermontois viendra crucifier les Blacks d’une magnifique interception qui terminera entre les perches. Presque rien à redire sur ce match, si ce n’est sa défense trop tendre sur l’essai de Jordie Barrett en début de deuxième mi-temps. Damian Penaud n’est pas le joueur le plus utilisé par Galthié en 2021 pour rien.

D’abord forfait pour les premières semaines de rassemblement, Gabin Villière aurait pu voir cette tournée dans son canapé. Tout juste remis, il est rappelé une semaine avant le premier test face à l’Argentine. Un match qu’il commencera avec le numéro 11 sur le dos. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, l’ailier toulonnais s’illustrera par son activité débordante et par une belle prise de balle sur l’essai refusé de Dupont. Pas retenu pour le deuxième match aux dépens de Lebel. Ça sera bien lui qui sera titulaire face aux Blacks. En duel face à un Will Jordan en feu depuis quelque temps, on pouvait lui promettre une partie plutôt rude. C'est plutôt l’ailier néo-zélandais qui a subi les impacts du Français à l’image de son énorme percussion en bout de ligne qui laissera Jordan sur le ventre. Dans son style si caractéristique, plein d’envie et de gaz, le Toulonnais donne le ton de rencontre en allant se joindre aux avants sur le premier ballon porté qui aboutira à l’essai de Mauvaka. Comme lors du premier test, Villière aura eu une énorme activité autour des rucks en multipliant les prises de balle, 7 pour être exact.

Si Damian Penaud avait quasiment sa place assurée au sein du XV de départ lors de la tournée, il restait une place à pourvoir de l’autre côté de la ligne de trois-quarts. Gabin Villière semblait avoir un peu d’avance sur ses concurrents, et il l’a confirmé lors de cette tournée. Le sélectionneur Fabien Galthié a très certainement trouvé sa paire d’ailiers pour le 6 Nations. Une paire très complémentaire, avec le flair et la pointe de vitesse de Penaud, et le punch et l’envie débordante de Villière. En attendant leurs nouveaux exploits lors du Tournoi, on vous laisse avec la compilation de leurs meilleures actions face aux Blacks :