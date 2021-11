France Rugby : Romain Ntamack sur sa folle relance : ''c'est l'instinct'' !

Après la victoire mythique des Bleus face aux Blacks, Romain Ntamack est revenu sur son incroyable relance faite de son en-but.

L'homme de ce match. Préféré à Matthieu Jalibert au poste d'ouvreur, Romain Ntamack a rendu une copie quasi-parfaite samedi soir, et fut l'un des grands artisans de cette victoire mémorable. Au-delà de son essai, ainsi que son implication dans le jeu des Bleus, Ntamack est surtout l'auteur d'une relance de folie qui constitue, à n'en pas douter, le véritable tournant de ce match. Nous sommes un peu après l'heure de jeu, quand Jordie Barrett tape à suivre dans le champ profond. La suite ? C'est le Toulousain lui-même qui la raconte, à nos confrères de l'Équipe :

"Sur le coup, ma première obsession est de revenir le plus vite possible pour être le premier sur le ballon suite au coup de pied de Jordie Barrett. Au moment où je me saisis du ballon, je ne sais pas si je suis ou non entré dans l’en-but avec. Donc je me dis : Je tente de m’en sortir, je sais que j’aurai du soutien. Et si je me fais plaquer, soit il y aura renvoi de l’en-but, soit mêlée à cinq mètres (...) Donc dans ma tête, c’est clair, il faut le tenter. Je m’en sors et je me fixe la ligne droite. Puis je sens l’appel de Melvyn Jaminet. Franchement, je ne sais même pas s’il m’appelle, il y a tellement de bruit que je n’entends rien. Je le vois juste du coin de l’œil qui dédouble. J’ai plus qu’à m’appliquer pour bien lui lever le ballon et lui mettre parfaitement dans la course".

Une relance qui, au-delà d'être magnifiquement réalisée, évite à nos Bleus de concéder une mêlée à 5 mètres, Ntamack ayant effectivement bien rentré le ballon dans l'en-but. Cette dernière aurait pu permettre aux Blacks de reprendre l'avantage au score, eux qui n'étaient menés plus que de deux petits points : "Je ne pensais même plus au score (27-25). C’était un moment crucial. Nous étions dans un temps faible et cette action met un sacré coup derrière la tête des Néo-Zélandais. Ils se voyaient récupérer une mêlée à cinq mètres de notre ligne. Finalement, ils prennent un carton jaune et trois points. C’est grâce à cette bouffée d’oxygène qu’on bascule vers la victoire. Les Blacks étaient revenus très forts, on était dans un sacré temps faible. Il nous fallait une action ou un geste qui nous redonne confiance. Cette relance nous fait un bien fou".

Une action d'envergure que l'on doit au départ à l'intelligence et au talent de l'ouvreur du XV de France, qui a suivi son instinct : "Je suis dos au jeu quand je récupère le ballon. Je ne sais pas combien de Néo-Zélandais sont là. Je choisis un côté, mais j’aurais pu partir de l’autre et tout ça ne serait pas arrivé. C’est l’instinct, l’intuition qu’on peut faire des choses comme ça. Quand je relance, je sais que toute l’équipe a cette capacité de réaction".

Cette relance représente parfaitement ce que l'on appelle le "French Flair", et qui aurait pu se transformer en un essai légendaire. Toujours est-il qu'après cela, les Blacks seront réduits à 14, et concèderont quelques minutes plus tard, un quatrième essai signé Damian Penaud, ce qui scellera définitivement l'issue de cette rencontre fantastique.