VIDÉO. TOP 14. On ne s’y attendait pas, le Stade Rochelais a choqué l’UBB en Gironde

Pour la 22e journée de Top 14, le Stade Rochelais est allée s’imposer à Bordeaux, sans laisser le moindre point de bonus défensif à l’UBB.

C’est un résultat inattendu si l’on regarde les dynamiques des deux formations. Ce samedi 26 avril, le Stade Rochelais a décroché une victoire de prestige contre l’Union Bordeaux-Bègles en Gironde (10-21). Les Maritimes retrouvent la victoire pour la 22e journée de Top 14 et se relancent dans la course à la phase finale.

L’envie du Stade Rochelais

Dès le début de match, les Maritimes ont frappé fort avec l’essai de l’ailier anglais Jack Nowell. À la 13e minute de la rencontre, il a profité d’un superbe mouvement collectif où Uini Atonio et surtout Dillyn Leyds ont très bien joué le coup. Rapidement, les Rochelais ressassent des mauvais souvenirs dans les esprits bordelo-béglais.

Ensuite, les joueurs de l’UBB ont eu de sérieuses opportunités dans le camp rochelais. Malgré deux pénaltouches intéressantes (18e et 24e), les locaux n’ont pas réussi à trouver la brèche. Dans la foulée, les deux piliers gauches titulaires écopent d’un carton jaune, Reda Wardi (34e) et Jefferson Poirot (47e). Heureusement pour les locaux, le buteur adverse, Antoine Hastoy a eu du mal à régler la mire durant l’ensemble de la rencontre.

Enfin, une action inattendue est venue redynamiser la rencontre. À la 49e minute de jeu, Maxime Lucu éjectait un ballon dangereux à proximité de son en-but. Cependant, Paul Boudehent veillait au grain et venait intercepter la passe du demi de mêlée de l’UBB. Il filait dans l’en-but et donnait une sérieuse avance aux hommes de Ronan O’Gara au stade Chaban-Delmas.

Un peu plus de cinq minutes après l’essai du troisième ligne tricolore, son homologue fidjien Levani Botia a aplati le cuir à son tour (55e). Après une pénaltouche bien négociée et captée par Oscar Jégou, un maul inarrêtable s’est effondré en Terre promise. À ce moment-là, c’est la panique à l’UBB, le Stade Rochelais décrochait un bonus offensif et les Girondins devaient tout faire pour l’enlever à leurs adversaires du jour.

L’UBB sauve les meubles

Pour ce faire, Matthieu Jalibert a fait parler sa magie. Le demi d’ouverture jouait rapidement une pénalité sur ses 22 mètres. Il a réalisé son coup de pied signature, le petit par-dessus pour lui-même, et a transmis le cuir une fois arrivé derrière le rideau défensif rochelais désorganisé. La vitesse de Louis Bielle-Biarrey, puis la puissance d’Ugo Boniface a permis à l’UBB d’inscrire son premier et unique essai de la rencontre, à l’heure de jeu.

Si le Stade Rochelais a eu l’occasion, à la 65e minute, d’essayer de retrouver le bonus offensif, mais les Maritimes ont privilégié les points. Après une ultime pénalité, ils ont sécurisé la fin de match et des cartons jaunes de chaque côté ont calmé le jeu. Avec ce succès, ils signaient une deuxième victoire consécutive en Top 14, après une triste série de neuf matchs sans issue glorieuse, toutes compétitions confondues. De son côté, l’UBB concédait sa première et seule défaite du mois d’avril.

