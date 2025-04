Top 14. Affaire Jaminet : Didier Lacroix défend le Stade Toulousain et tire à boulets rouges

Dans une lettre envoyée au président de la LNR, Yann Roubert, le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, s’exprime sur l’affaire Jaminet sans langue de bois.

On n'irait pas jusqu’à dire que le président du Stade Toulousain règle ses comptes avec cette lettre, mais certains acteurs médiatiques et politiques du rugby français peuvent s'y sentir visés. Selon des propos rapportés par le Midi Olympique et Le Figaro, Didier Lacroix aurait donné son point de vue sur la situation globale entourant l’affaire Jaminet. Dans une lettre, il s’adresse au président de la Ligue Nationale de Rugby, Yann Roubert, et met en copie les membres du bureau de la LNR.

Un Stade Toulousain défensif-offensif

Globalement, nos confrères du Midol évoquent un “courrier de défense pour le moins offensif”. Comme principal ligne de défense, le président du Stade Toulousain argue l’injustice et l’illégalité du système de clause libératoire opéré dans le rugby français. “La pratique consistant, pour certains clubs, à imposer aux joueurs des indemnités prohibitives sans contrepartie légitime, est illicite”, affirme-t-il.

Ensuite, Didier Lacroix se positionne en prenant le parti des joueurs. Ainsi, il indique que ces derniers “ne devraient pas avoir à indemniser leur club d’origine, pour des montants qui peuvent s’avérer exceptionnellement élevés, au risque de s’endetter personnellement et/ou d’être privés de toute possibilité de mutation vers un autre club.” Le dirigeant toulousain évoque de fait un problème aussi juridique qu'éthique.

Dans la foulée, il met en avant le non-sens, selon lui, du fait que ces indemnités soient considérées dans le calcul du salary cap, puisqu’elles ne concernent pas directement une rémunération du club envers le joueur. Une proposition que l’ancien président du RC Toulon Mourad Boudjellal avait aussi défendu récemment, sur ses réseaux sociaux, en qualifiant les réglementations actuelles de “connerie absolue”.

De plus, le président du Stade Toulousain dénonce une inégalité de traitement médiatique autour de l’affaire Jaminet. Didier Lacroix avance que l’historique et les modalités de cette actualité ont été relayés sans reprendre les arguments côté rouge et noir “et dans des conditions qui ne laissent aucun doute, là encore, sur l’objectif poursuivi.” Le dirigeant assure qu’il a toujours voulu être dans “la voie de la médiation” et que la réponse officielle aurait été dans le “ jeu d’une « médiation-sanction »”.

Enfin, Didier Lacroix confirme que le Stade Toulousain a remboursé Melvyn Jaminet de ce qu’il qualifie comme étant “une dette d’honneur, fondée sur un engagement purement moral”. Le club de la Ville rose déclare également “mettre en œuvre un programme de conformité” pour l’avenir. Déjà visé par plusieurs présidents de clubs de Top 14, le dirigeant haut-garonnais ne risque pas de se faire que des amis avec une telle sortie, certes privée, mais observée, sans grande surprise, par les médias.

Pour rappel, l’affaire Jaminet voit le Stade Toulousain être accusé de fraude au salary cap. Pour cause, le club rouge et noir aurait souhaité rembourser le joueur catalan par des moyens détournés, notamment via une société basée dans le Pacifique. Cependant, la somme ne serait jamais parvenue au Varois et ce dernier se serait alors retrouvé lourdement endetté sans aide pour combler les trous dans son portefeuille personnel. Dans cette affaire, le club de Toulouse a été condamné à une amende de 1,3 million d’euros.

