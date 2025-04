CHAMPIONS CUP. Blessure, retour, incertitudes : l’UBB à l’épreuve des corps avant la demi-finale

L’UBB doit composer avec plusieurs incertitudes avant la demie face à Toulouse. Si van Rensburg est officiellement forfait, les nouvelles sont plus rassurantes concernant Depoortere et Coleman.

C’est une mauvaise nouvelle pour Yannick Bru et son staff : Rohan Janse van Rensburg ne disputera pas la demi-finale de Champions Cup contre Toulouse.

Le centre sud-africain, victime d’une déchirure aux ischios face au Munster, sera éloigné des terrains pendant environ cinq semaines, d’après les informations de Sud Ouest. Un coup dur tant l’ancien joueur des Sharks avait enchaîné les prestations solides ces dernières semaines, s’imposant comme un remplaçant de luxe au centre.

Depoortere sur le retour

Heureusement, l’UBB ne devrait pas être totalement dépourvue au centre. Nicolas Depoortere, touché à la cheville lors du dernier duel contre le Stade Toulousain en Top 14, est en phase de reprise et pourrait bien être opérationnel pour la demie européenne.

Le jeune international tricolore, auteur d’une excellente saison, devrait reprendre sa place aux côtés de Yoram Moefana. En revanche, s’il est trop court pour ce rendez-vous, Yannick Bru devra choisir entre Uberti et Tapuai.

Coleman cible Toulouse

En deuxième ligne, l’état de santé d’Adam Coleman est également scruté de près, toujours selon Sud Ouest. Sorti sur blessure au genou contre le Munster, l’Australien ne sera pas du voyage à Pau ce week-end. Mais son retour est espéré début mai, à temps pour affronter les Rouge et Noir au Matmut Atlantique.

La gestion des corps

Depuis la fin du Tournoi des 6 Nations, le staff de l’UBB gère avec finesse la charge physique de ses cadres. Une stratégie qui a permis de maintenir un haut niveau de performance tout en gardant de la fraicheur. Mais à mesure que les échéances approchent, c’est maintenant que l’on va voir si cette tactique va payer lors des gros matchs.

Entre ambition européenne et course en tête du Top 14, Bordeaux-Bègles joue gros. Et le timing des retours sera déterminants pour atteindre les objectifs cette saison.