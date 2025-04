Le Stade Toulousain mate Castres, La Rochelle sombre, les pronos de la 22e journée de Top 14

Ce week-end de Top 14 s’annonce électrique avec des affiches qui risquent de bousculer le classement, voici nos pronostics pour chaque rencontre.

Ce derby est toujours délicieux à suivre. Castres ne se déplace jamais pour faire de la figuration face à son voisin toulousain. Après avoir fait reposer les internationaux le week-end dernier, tout le monde ou presque devrait être sur la pelouse côté Rouge et Noir. De quoi faire saliver les supporters. Pour Castres (5e), c’est une belle occasion de se tester avant l’entame des phases finales dans quelques semaines. Les Tarnais pourront se mesurer à ce qui se fait de mieux au Stadium de Toulouse. Net avantage aux locaux, qui viseront un bonus offensif. Mais attention à ne pas se faire piéger par une équipe « poil à gratter ».

« Face à Toulon, c’est une finale, plus que les matchs précédents », a annoncé Pierre Boudehent dans les colonnes de Ouest France. Voilà qui donne le ton. Le centre vannetais ne s’y trompe pas. Les Bretons pointent à six points de la place de barragiste. Un écart à la fois gigantesque et minuscule, car les formations devant vont se rencontrer dans les prochaines semaines, et donc laisser des points en route. Mais si le RCV veut continuer à croire à la qualification, il faudra s’imposer face à Toulon, qui viendra avec l’ambition de faire un coup. Avantage au RCT, qui pourra s’appuyer sur son énorme pack pour s’imposer à La Rabine.

Comme il est coutume de le faire désormais, l’Aviron Bayonnais recevra le voisin palois à San Sebastian, dans l’antre de la Real Sociedad : le stade d’Anoeta. Au-delà du décor, les deux formations jouent gros. Les Basques veulent consolider leur place dans le top 4, menacée par Lyon et Castres. La Section voudra se racheter du revers subi face à l’UBB au Hameau et se rapprocher du top 6. Tout en faisant tomber l’invincibilité à domicile de Bayonne. Si les matchs délocalisés n’ont pas toujours réussi aux partenaires de Camille Lopez, ils ne devraient pas laisser passer leur chance de se rapprocher d’un barrage à domicile.

Une marée Sang et Or va se déverser sur le GGL Stadium. Une rivalité nait peu à peu entre ces deux clubs, en tribune notamment. Pas moins de 2000 supporters catalans feront le déplacement à Montpellier pour encourager leur équipe. Objectif : ramener la victoire pour sortir de la zone rouge et se donner un peu d’air. En face, le MHR veut se rapprocher des places européennes, voire d’une qualification en barrage. La dynamique est pour l’USAP, puisque Montpellier est a connu la défaite à trois reprises en quatre rencontres. Avantage aux visiteurs, soutenus par la furia catalane.

Voilà un match déterminant pour la qualification dans le top 6. Si le LOU fait le gros coup à l’extérieur, les hommes de Karim Ghezal feraient un grand pas vers les phases finales. Au contraires, une victoire des pensionnaires du Michelin relancerait la course aux barrages et placerait les Jaunards dans les six premiers. Tension maximale donc. Le match s’annonce (très) tendu, léger avantage à l’ASM à domicile mais cela se jouera sur des détails.

La Rochelle a tellement embêté l’UBB ces dernières saisons que la situation des deux clubs avant ce match est plus que surprenante. Le club maritime a toujours eu un coup d’avance sur les Girondins, au point de venir s’imposer à plusieurs reprises, notamment un cinglant 6-36 au stade Matmut Atlantique en 2023. Cette époque semble révolue tant le club à la caravelle est à la peine depuis quelques mois. N’ayant plus connu la victoire depuis le 4 janvier, les hommes de Ronan O’Gara ont renoué avec le succès dans la douleur face à Bayonne la semaine dernière. La dynamique est diamétralement opposée côté bordelais, avec un groupe en pleine confiance. Six victoires en sept matchs toutes compétitions confondues. Les Rochelais sont prévenus, il faudra sortir une grande performance pour espérer un résultat positif. L’UBB ne devrait pas se faire surprendre à Chaban-Delmas.

Ce derby parisien représente le match de la peur par excellence. 11e et 12e, les deux clubs connaissent une saison galère, bien loin de leurs standards habituels. Au point de lutter pour leur maintien à cinq journées de la fin du championnat. Les Soldats Roses sont à égalité de points avec l’USAP, 13e et barragiste. Ils se déplaceront sur la pelouse des catalans lors de la prochaine journée de championnat. Autant dire que les deux prochains matchs s’annoncent particulièrement tendus pour les hommes de Paul Gustard. Dimanche soir, avantage au Racing 92 qui semble avoir retrouvé un peu d’allant ces dernières semaines en se rassurant en Challenge Cup.