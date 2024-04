VIDÉO. TOP 14. Furia Catalana on fire, les supporters de l’USAP ont enflammé Montpellier avant le match !

Le déplacement massif des supporters catalans a égayé l’avant-match de Montpellier HR, USA Perpignan, pour la 22ᵉ journée de Top 14.

La furia catalane s’invite dans l’Hérault. Ce samedi 27 avril, un groupe de supporters catalans conséquent est venu à Montpellier. Pour pousser derrière l’USAP, les supporters sang et or ont sorti le grand jeu.

Avant la rencontre, l’entraîneur du MHR Patrice Collazo ne semblait pas impressionné par l’arrivée massive des Catalans dans son stade. Face aux milliers de visiteurs attendus, il déclare ceci d’après des propos rapportés par Midi Libre :

Jusqu'à preuve du contraire, les supporters de l'Usap arrivent à 3 000. C'est très bien pour eux et je n'ai pas à commenter ça. Mais si mes calculs sont bons, dans ce stade de 14 000 places, il devrait y avoir 11 000 Montpelliérains environ, non ? Je crois qu'ils se sont mobilisés[...]. C'est bien que l'enceinte soit à guichets fermés. Pour le club et les joueurs. Et c'est un élément à prendre en compte.”

De son côté, le manager de l’USAP Franck Azéma était conquis par cette initiative. Toujours selon Midi Libre, l’ancien manager du RCT et de l’ASM déclarait ceci en conférence de presse :

C’est bien cette ferveur, ça veut dire qu’on génère quelque chose, que les joueurs génèrent quelque chose, ça, c'est positif. C’est ce dont on a envie quand on joue au rugby. Que les gens prennent du plaisir, qu’il y ait une communion, que tout le monde, nos familles, le public, notre territoire soit le plus. L'histoire est belle quand tu partages les choses.”

Aux abords du GGL Stadium, les drapeaux et habits aux couleurs de l’USAP pullulaient. Face à l’équipe de Top 14 la plus proche géographiquement d’Aimé Giral, la passion était présente. D’autant plus, les supporters savaient bien que le match revêt d’une importance particulière.

Ambiance exceptionnelle ici à Montpellier ! Le bus de l’USAP accueilli par les plusieurs milliers de supporters 🔥🔥 #Top14 #MHRUSAP pic.twitter.com/8aNUFz5Vy5 — L'Indépendant Sports (@sport_lindep) April 27, 2024

À l’arrivée des bus des joueurs, manifestations vocales, fumigènes et champs d’encouragements ont ponctué les pas des joueurs catalans. Malheureusement pour les visiteurs d’un jour, la préfecture de l’Hérault a interdit le cortège qui devait accompagner les joueurs jusqu'au GGL Stadium. Dans les tribunes, un véritable mur de supporters catalans s'est explosé les cordes vocales et les tympans à l'entrée des joueurs.

Le MHR a mis la sono à fond dans le GGL Stadium.

Ce n’est pas grave, les supporters catalans se font bel et bien entendre ! #Top14 #MHRUSAP pic.twitter.com/pqXsCEsLEI — Hugo Bové (@hugobove12) April 27, 2024

En effet, l’USAP joue une ambition tout autre que celle connue les saisons précédentes. Loin de la course au maintien, Franck Azéma et ses hommes se sont retrouvés au milieu de la course à la phase finale de Top 14.

Ainsi, une victoire à Montpellier leur permettrait de rester au contact des différentes équipes postulant au top 6. Éliminée de toutes compétitions européennes, l’USAP a l’occasion de se reposer après sa rencontre face à l’avant-dernier de Top 14, le Montpellier HR. Les Sang et Or souhaitent donc mettre toutes leurs forces dans ce “derby”.

