VIDEO. TOP 14. Quand l'USAP fait chanter tout un stade en écrasant le LOU à Aimé-Giral !

Une fois de plus, c'était la fête ce week-end du côté de Perpignan. Les hommes de Franck Azéma ont collé une correction au LOU, avec de belles envolées et des supporters comblés !

Une orgie de rugby

Ce week-end, un match dans la lutte pour le maintien avait lieu entre le LOU et l'USAP, en terre catalane. Évidemment, le stade Aimé-Giral était à guichet fermé, bouillonnant et prêt à rugir lors de chacune des envolées perpignanaises.

Comme lors des trois rencontres précédentes ce match, Perpignan a pris le meilleur avec une flopée d'essais et des actions plus belles les unes que les autres. Au final, l'USAP obtient le bonus offensif sur le score de 51 à 20, et signe un quatrième succès de suite en Top 14.

Durant la partie, les hommes de Franck Azéma ont marqué sept essais, et tout le monde a pu se faire plaisir ! Devant, Posolo Tuilagi et Pietro Ceccarelli ont apporté leur pièce à l'édifice, tandis que les trois-quarts se sont aussi amusés.

McIntyre a encore une fois réalisé un match plein, avec pas moins de 17 points inscrit, dont un essai en première période. Veredamu a signé son onzième essai de la saison, Tom Ecochard a aussi marqué, comme son remplaçant, Sadek Deghmache.

Néanmoins, c'est bien l'essai d'Alivereti Duguivalu que nous allons vous partager aujourd'hui, le centre fidjien qui est en grande forme. Ce dernier s'est imposé comme le second centre titulaire de Perpignan, et a conclu le sixième essai des Catalans ce week-end.

#TOP14 - La furia de la J21

"51 je t'aime" 😅

Les Catalans ont pu l'entonner à tue-tête après ce large succès de l'@usap_officiel ! 🥳

51 points au compteur, 7 essais marqués, 4e victoire de rang et l'espoir de pour intégrer le top 6 🚀 pic.twitter.com/itVG9Gs6Rj April 21, 2024

Sur l'action, le dernier passeur n'est autre que Jacobus Van Tonder, le monsieur plus de l'USAP, qui officie aussi bien en seconde qu'en troisième ligne aile. Ce dernier a parfaitement fixé le dernier défenseur du LOU, pour envoyer Duguivalu dans l'en-but, qui s'est même payé le luxe d'effacer d'un crochet un Lyonnais.

Grâce à ce succès, Perpignan est à la huitième place du Top 14, en embuscade derrière Pau et La Rochelle, et pourrait prétendre à une fin de saison folle. Les Catalans ne sont qu'à trois unités du dernier qualifié, et pourraient ainsi se mêler à la fête dans les derniers instants de la phase régulière.

Dès ce week-end, ils défieront le MHR hors de leurs bases, avant de recevoir l'ASM pour une rencontre aux allures de finales du Top 14. Ensuite, un déplacement à Bayonne sera à prévoir, avant d'accueillir Bordeaux puis finir par un voyage dans le Béarn du côté de Pau pour, qui sait, un match décisif en vue de la qualification.

RUGBY. Malheureux en Top 14, et si la demie de Coupe d'Europe était un cadeau empoisonné pour l'ASM ?