TRANSFERT. TOP14. Ambitieuse, l’USAP va-il réussir à convaincre cette PÉPITE de ProD2 au pied d'or ?

Grand artisan de la très belle saison de l’AS Béziers, Gabin Lorre serait pisté de près par l’USAP. Mais pas pour la saison prochaine…

Question : en France, tout jeune joueur qui se voit proposé un premier contrat professionnel par son club "formateur" (avec qui il était sous contrat en Espoirs) doit l’accepter. Vrai ou faux ?

Si beaucoup pensent que c’est vrai, ça ne l’est pas vraiment. En réalité, un joueur peut signer pour un club. Mais ce dernier s’expose alors à devoir verser au club formateur des indemnités protectrices, qui peuvent parfois être très élevées. Ainsi, il est très rare pour ne pas dire exceptionnel qu’un joueur refuse ce premier contrat pro.

PROD2. 9 essais, 2 drops : Gabin Lorre, l’autre arme fatale de la saison exceptionnelle de l’AS Béziers

L’un des derniers exemples en date ? Celui de Gabin Lorre. Élément moteur de ce Béziers version 2023/2024 qui marche sur l’eau, l’arrière ou ailier a signé un premier contrat professionnel de 3 ans avec l’ASBH en ce début d’année, alors que tout le monde le voyait embrayer sur du Top 14 l’an prochain. Au nom de ses 13 essais et 3 drops en 23 matchs cette saison, notamment.

VIDEO. RUGBY. Le Drop Monumental de Gabin Lorre en Pro D2 vu et revu sur les réseaux !

Et si l’on sait Lorre très attaché au club biterrois et à son Hérault natal, on jurerait néanmoins que sans ces indemnités protectrices, il aurait signé (déjà) dans un club de l’élite. Pourquoi ? Parce qu’ils sont nombreux à s’intéresser à lui !

Et notamment l’USAP, qui cherche à se renforcer intelligemment, alors que le président Rivière a déclaré que "la masse salariale du club allait augmenter". Ainsi, s’il est acté que Lorre jouera en Rouge et Bleu la saison prochaine, le club catalan tenterait de convaincre le joueur de 22 ans de s’engager pour 2025, selon les informations de l’Independant.

PROD2. Marques/Lorre, le duo magique de Béziers qui mérite (aussi) des royalties du record de Costa Storti

Le média spécialiste des Pyrénées-Orientales d’argumenter que le binôme de Raffaele Costa Storti aurait rencontré Franck Azéma et David Marty dans le 66, il y a quelques jours. Le projet intéressant de l’USAP et sa proximité avec Béziers (1h de route environ) pourrait donc être des arguments de poids pour Perpignan afin de signer ce garçon aux jambes de feu et au pied gauche de mammouth.

Mais l’USAP n’est évidemment pas la seule sur le dossier…