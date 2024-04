USAP et OM dans le cœur, la communion magnifique entre rugby et foot pour l’hommage à un supporter décédé

Une communion entre des supporters de l'USAP et de l'Olympique de Marseille a eu lieu durant la rencontre entre le LOU et le club Catalan, en Top 14.

Ce sont souvent deux mondes que l’on oppose. Cependant, ce samedi 20 avril, le monde des supporters de football et celui des passionnés de rugby s’est rencontré. La raison, l’hommage à Laurent Grandjean, dit “Gamberge”, un supporter fidèle de l’USAP et de l’Olympique de Marseille.

🔥 La formidable communion entre les supporters et les joueurs de l’@usap_officiel, avec toujours une pensée pour Lolo « Gamberge » 🙏🏼 #Top14 #USAPR92 pic.twitter.com/GOSM2GEc9D — Hugo Bové (@hugobove12) April 22, 2023

Fidèle parmi les fidèles 🖤



Demain, nous te rendrons un dernier hommage mais tu resteras pour toujours dans nos coeurs et dans nos pensées.



Avec passion, engagement et fidélité, on donnera tout pour soutenir notre USAP comme tu l'aurais si bien fait.



Gamberge en paix Lolo 🕊🌟 pic.twitter.com/16b2U7bm7L — Penya Trabucayres (@ElsTrabucayres) April 21, 2023

Le jeune homme est décédé en avril 2023 dans un accident de voiture. Sa disparition a provoqué beaucoup d’émoi dans les travées d’Aimé Giral. Connu pour sa ferveur inébranlable, le stade catalan lui avait rendu hommage il y a de cela 12 mois. Compagnon de tribunes de Laurent Grandjean, Thomas est un habitué d’Aimé Giral et s’est confié sur la passion que son ami avait pour les deux clubs :

L'USAP et l'OM, c'était tout pour lui. Il était abonné aux deux durant de nombreuses saisons et grâce à ça il s'est constitué une bande d'amis dans les deux clubs. Que ce soit porte 5 à Aimé-Giral avec "la relève" (le groupe de jeunes de la Penya Barretines dont il faisait partie) ou durant ces allers-retours jusqu'à Marseille, en partageant le trajet avec des personnes de Montpellier, de Nîmes etc qui allaient au Vélodrome.”

Avant la rencontre opposant Perpignan à Lyon, pour la 21ᵉ journée de Top 14, la penya de supporters des Barretines avait voulu rendre hommage à “Gamberge”, un an après sa mort. Pour l’occasion, des supporters de l’Olympique de Marseille ont fait le déplacement en Catalogne pour honorer la mémoire de leur ami.

Passionné par les deux ballons et par deux clubs à l’atmosphère volcanique, le jeune supporter disparu a eu le droit à un tifo à son effigie où on pouvait lire la phrase “Un an, nous ne t’oublions pas”, en catalan. Ce dernier le représentait avec les maillots de ses deux clubs de cœur, bleu et blanc à droite, puis sang et or à gauche. Le tout avec des cartons des couleurs des deux clubs dispersés dans les tribunes Chevalier et Vaquer.

Top 14 : pourquoi les supporters de l’OM étaient présents à Aimé-Giral samedi pour USAP – Lyon https://t.co/awfzTESJfB via @lindependant — L'Indépendant Sports (@sport_lindep) April 21, 2024

Après la victoire (51-20) contre le LOU, les joueurs, le staff et le président François Rivière auraient passé de longues minutes au pied de la tribune concernée, selon L’Indépendant. Le pilier sud-africain Nemo Roelofse aurait également brandi un portrait du joueur en sa mémoire. Après et avant le match, les supporters de l’Olympique de Marseille et de l’USA Perpignan se sont retrouvés pour chanter et autour de quelques grillades afin de communier.

En conférence de presse, le Catalan David Marty a aussi mentionné les célébrations qui rendaient hommage à Laurent Grandjean. Face aux journalistes, il confie : “C’est incroyable. À chaque fois, il y a encore plus de monde, encore plus d’engouements, encore plus de folie… Une pensée pour le gars des Barretines. Ça fait un an maintenant, même les gars de l’OM sont venus. C’est incroyable.”

Environ 24 h après l’hommage, Thomas nous explique que cette commémoration a permis au ballon ovale et au ballon rond de trouver un catalyseur à un même passion, celle du sport et des tribunes :

Il a vraiment marqué tout le monde par la passion qu'il nous transmettait, il n'hésitait pas à faire des kilomètres même si son équipe était en difficulté. Son rêve était aussi de faire un mini Vélodrome à Aimé-Giral, en chantant debout tout le match, il tannait aussi ses amis de l'OM de venir à Perpignan, mais malheureusement, certains ne sont venus que pour lui rendre hommage. Mais quand je vois la mobilisation comme hier et l'an passé, il a réussi à faire fraterniser deux mondes a priori différents, mais qui finalement se ressemblent tellement pour la ferveur. On a changé certains chants de l'OM pour les adapter à l'USAP, il serait fier ! Désormais, chaque année, ça deviendra un rituel, parce qu'au-delà du supporter, c'était un ami formidable, gentil et plein d'empathie ! Finalement, on a tous un peu de lui maintenant en nous qui nous donne la force de supporter nos équipes.”

