RUGBY. Top 14. L'invasion des supporters de l'USAP pousse Montpellier à une action drastique !

Face à une demande sans précédent de billets pour le derby contre Montpellier, le MHR a pris une décision radicale : fermer sa billetterie aux supporters adverses.

A l'approche du derby qui opposera le Montpellier à l'USAP le 27 avril prochain, l'afflux massif des supporters catalans, déterminés à soutenir leur équipe pour ce qui devrait un déplacement bouillant, a conduit à une décision radicale de la part du MHR : la fermeture de sa billetterie aux supporters adverses.

En effet, selon L'Indépendant, les fans de l'USAP ont été pris d'une frénésie d'achat, poussant Montpellier à stopper la vente des billets après que près de 2 500 places sont passées dans les mains catalanes, avec autant encore demandées. Pour rappel, l'enceinte des Cistes peut accueillir un peu plus de 15 000 personnes.

Cette situation sans précédent reflète non seulement l'enthousiasme suscité par l'excellente série de l'USAP, mais aussi un défi logistique pour le MHR, confronté à une mobilisation qui dépasse largement les capacités du GGL Stadium. À la faveur de trois victoires de rang, les Sang et or sont en effet remontés à la 9e place.

La réaction de Montpellier ne s'est pas fait attendre. Un communiqué publié mardi après-midi précisait la volonté du club de privilégier ses abonnés face à cette demande exceptionnelle. Réservant ainsi un quota de places à ces derniers avant d'envisager une réouverture au grand public, si le nombre de places le permet.

Le Montpellier Hérault Rugby souhaite clarifier la situation de sa billetterie autour de la rencontre face à l’USAP le week-end du 27 avril. Au regard de la forte demande enregistrée ces derniers jours et dans une volonté de privilégier ses abonnés, le MHR a en effet pris la décision, dans un premier temps, de réserver un quota de places à la vente à destination de ces derniers.

Le Midi Libre nous apprend également que le MHR a "lancé "une nouvelle période de priorité d’achat" pour ses abonnés. Ces derniers, peuvent, avec un code, acheter deux places supplémentaires à un tarif "très réduit" précise le club dans son mail aux abonnés, "pour créer une véritable Vague Bleue".''

Une décision qui a, sans surprise, enflammé les réseaux sociaux, les supporters de l'USAP exprimant leur frustration face à cette barricade soudaine. Mais loin de se laisser abattre, la communauté catalane a redoublé d'ingéniosité pour assurer sa présence en terre héraultaise.

Donc le MHR simule une panne du site pour au final envoyer en douce des codes à ses abonnés pour leur vendre des places à bas prix. Ils sous-estiment la capacité des Catalans à se le procurer 😂 — 🅃🄷🄾🄼🄰🅂 🗣️📢❤️💛 (@Tomusap66) April 2, 2024

L'appel à la mobilisation de la forte communauté étudiante catalane de Montpellier vise à remplir les tribunes du GGL Stadium de couleurs sang et or. Montrant une fois de plus l'incroyable force de mobilisation des supporters de l'USAP.

Bonsoir @MHR_officiel

On vient de s'apercevoir que vs avez bloqué 75% des places du stade.



Pourriez vous libérer les 2 blocs où bcp de catalans ont déjà acheté pour finir de les remplir svp?



➡️ Eden park latérale droite

➡️ Ellis park latérale gauche



Merci, cordialement. pic.twitter.com/fGaxG4Lp7W — Penya Trabucayres (@ElsTrabucayres) April 1, 2024

A l'heure actuelle, six points séparent les deux formations. Montpellier se battant toujours pour sortir de la zone rouge. Après quatre succès de rang, les Cistes ont connu un coup d'arrêt en s'inclinant deux fois de suite. Ce match contre l'USAP sera déterminant pour la suite de la saison.