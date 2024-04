VIDEO. TOP 14. Comment Lyon s'immerge dans l'ambiance bouillante de l'USAP avant une rencontre décisive

Avant d'affronter l'USAP, Lyon adopte une préparation originale, plongeant dans l'ambiance d'Aimé-Giral. Un duel décisif pour le maintien s'annonce.

Ce samedi, Perpignan et Lyon s'affrontent dans un match qui compte double ou presque dans la course pour le maintien. Les Lyonnais savent que la tâche ne sera pas aisée à Aimé-Giral. Mais l'heure n'est plus vraiment au calcul. Et tous les moyens sont bons pour préparer cette rencontre primordiale.

Jeudi, à l'aube d'un week-end promettant des affrontements passionnants, les joueurs du LOU se sont adonnés à une préparation pour le moins... originale, selon les informations de nos confrères de L'Indépendant. En plein cœur du Matmut Stadium de Gerland, une mélodie inattendue a résonné. Non pas une musique entraînante, mais celle des chants fervents des supporters catalans.

En effet, à deux jours seulement de leur expédition à Perpignan pour la 21e journée de Top 14, les Lyonnais se sont immergés dans une ambiance qui ne leur est pas coutumière. Cette initiative, loin d'être anecdotique, visait à les préparer au climat passionné qui les attend à Aimé-Giral.

"USAP, USAP, USAP !" s'élevait au milieu des tambours et des trompettes, un vacarme incessant orchestré par la sono de Gerland. Un air de fête, certes, mais surtout un avant-goût de ce que sera la réalité du terrain ce samedi. Car Aimé-Giral, cette forteresse durement prenable, s'est refait une beauté dans ce Top 14, en étant invaincue depuis huit matchs en championnat.

Avec 14 158 âmes prêtes à vibrer pour l'USAP, l'enceinte sera à guichets fermés pour la sixième fois de la saison, prouvant si besoin était l'incroyable ferveur qui entoure ce club.

Mais ce choix stratégique des Lyonnais ne s'arrête pas à une simple anecdote d'avant-match. Il témoigne d'une adaptation aux réalités du rugby moderne où la préparation mentale occupe une place prépondérante. Se plonger dans l'ambiance hostile qui les attend samedi est un gage de sérieux et de respect pour l'adversaire.

Cette rencontre s'inscrit dans un contexte particulièrement dense pour l'USAP, à savoir l'annonce de plusieurs départs à la fin de la saison et dans la perspective de décider du sort de sa saison. Et pour le LOU, chaque point compte dans cette course effrénée vers la survie en Top 14. Pour l'heure, les Lyonnais sont 12e à deux points de l'USAP. Mais ils ne comptent que deux longueurs d'avance sur la zone rouge.