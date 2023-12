VIDEO. Top 14. En 2021, Romain Ntamack avait déjà fait mal à la Rochelle avec un essai décisif de 60m !

Avant le match de Top 14 entre la Rochelle et Toulouse, retour sur la dernière victoire du Stade Toulousain à Deflandre. C'était en 2021 avec un essai de Ntamack.

Ce samedi, le Stade Toulousain se déplace à la Rochelle avec une équipe remaniée. Ugo Mola a décidé de laisser une partie des mondialistes au repos pour ce déplacement. De retour après sa blessure, Julien Marchand devrait être présent avec le champion en titre contrairement à Romain Ntamack.

VIDEO. 2023, l'Année du Rugby Champagne : Régalez-vous avec les Essais les plus Époustouflants !

S'il a repris la course, l'ouvreur tricolore n'est encore pas au niveau pour jouer. Son retour est prévu pour le printemps. Ce qui n'est pas pour déplaire au Stade Rochelais. Les supporters maritimes n'ont certainement pas oublié l'essai victorieux du numéro 10 en finale du Top 14. VIDEO. Les supporters du XV de France et du Stade Toulousain ravis par le retour sur le pré de Romain NtamackCe n'était d'ailleurs pas la première fois que le Tricolore se montrait décisif pour le Stade Toulousain face aux Rochelais. En 2021, Ntamack avait déjà fait parler ses cannes pour marquer un essai de 60 mètres. Une réalisation qui avait permis aux hommes d'Ugo Mola de s'imposer à Deflandre.

On jouait alors la première journée de la saison 2021/2022 et les deux équipes avaient aligné deux solides compositions. Outre Ntamack, Toulouse pouvait compter sur Dupont, Flament, Baille, Mauvaka ou encore Médard, Ramos et Lebel.

En face, Grégory Alldritt était bien présent à l'instar de Bourgarit, Priso, Atonio, Leyds ou encore Skelton. Ce dernier avait fait parler de lui à ses dépens puisqu'il avait écopé d'un carton rouge pour un geste dangereux. Une exclusion à la 57e qui avait été suivie d'une pénalité et de l'essai de Toulouse.

Ce samedi, la plupart des internationaux du Stade Toulousain devrait être au repos. Mais c'est un match que les Maritimes prennent très au sérieux. Pour preuve, Alldritt, qui avait fait un break après la Coupe du monde, a avancé son retour pour aider son club à retrouver le chemin de la victoire. RUGBY. Top 14. ''Ce n’est pas parce que Greg revient que l’on va gagner direct'', Atonio prudent malgré le retour d'Alldritt"S’ils ont décidé de le faire revenir plus tôt pour jouer contre nous, c’est que quelque part, ils nous craignent, donc c’est plutôt une bonne nouvelle", a commenté l'entraîneur des 3/4 toulousains Clément Poitrenaud via La Dépêche. Les Rochelais ont besoin de points au classement. Pour l'heure, avec seulement quatre victoires en dix matchs, ils occupent la 9e place à six longueurs de leur adversaire du jour.