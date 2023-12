VIDEO. 2023, l'Année du Rugby Champagne : Régalez-vous avec les Essais les plus Époustouflants !

Retrouvez les plus beaux essais de l'année 2023 avec notamment les réalisations de Romain Ntamack en finale et celle de Damian Penaud contre l'Irlande.

Plus que quelques jours avant de basculer sur 2024. Une nouvelle année que l'on espère aussi spectaculaire que celle qui vient de s'écouler. Pas de coupe du monde au programme mais un Tournoi qui s'annonce plus relevé que jamais avec des nations revanchardes, à commencer par la France et l'Irlande.

Avant de retrouver les Bleus en Argentine lors de la traditionnelle tournée estivale, les phases finales du Top 14 ainsi que celles de la Champions Cup devraient passionner les supporters.

Puis il sera temps de retrouver le XV de France en novembre avec des chocs face aux All Blacks et aux Wallabies. Un an après la fin du Mondial, nul doute que les joueurs auront à coeur d'offrir des belles performances à leurs supporters avec pourquoi pas de superbes essais à la clé.

Les fans d'ovalie ont été particulièrement gâtés en 2023 avec des essais qui ont marqué les esprits. En France, personne n'a oublié la formidable chevauchée de Romain Ntamack en finale du Top 14 face au Stade Rochelais. Une réalisation venue de nulle part qui a offert le titre au Stade Toulousain.

L'année avait démarré avec le splendide essai de l'Écossais Duhan Van der Merwe à Twickenham face à l'Angleterre. L'ailier d'origine sud-africain avait littéralement passé la défense du XV de la Rose en revue pour l'un des plus beaux essais de l'histoire du Tournoi.

Lors du 6 Nations, le XV de France avait aussi été en vue avec la réalisation de Damian Penaud face à l'Irlande à Dublin après une course déterminée du troisième ligne Anthony Jelonch.

L'été dernier, les Bleuets avaient également régalé en allant décrocher un nouveau titre lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Une compétition marquée par une action sublime face aux Pays de Galles conclue par Léo Carbonneau avant une série de passes au contact. Du rugby champagne comme on l'aime !

Pour vous, quel a été le plus bel essai de l'année 2023 ?