VIDÉO. TOP 14. Chandelle, passe au pied vers l’arrière… Vous avez vu cet essai de Wade face au Stade Français ?

Ce dimanche, le Racing 92 a réussi à s'imposer chez son voisin, le Stade Français en Top 14. Une victoire due notamment à un essai peu académique de Christian Wade.

TOP 14. Le Racing a-t-il les moyens de laver l’affront du match aller sur la pelouse de Paris ?Ce dimanche soir, dans un stade Jean-Bouin chauffé à blanc pour l'occasion, le Stade Français recevait son voisin francilien le Racing 92 en Top 14. Un derby comme on les aime, qui, s'il n'a pas été très spectaculaire sur le terrain, a néanmoins été témoin d'une action très peu académique. En effet, nous jouons la 20ème minute quand les hommes de Travers obtiennent un bras cassé à l'entrée des 22 mètres adverses. À l'ancienne, Gibert décide de taper une chandelle juste devant la ligne d'en-but parisienne, qui sera récupérée par les siens. Et après quelques temps de jeu, l'ouvreur décide d'alerter son ailier Christian Wade, avec une passe au pied. Problème, celle-ci part un peu vers l'arrière, tout en ne décollant que très peu du sol. Et alors que tout le monde se dit que les Parisiens vont récupérer le ballon, le rebond trompe les hommes de Quesada, et permet à l'Anglais de s'emparer de la gonfle. Désorganisée, la défense locale se fait transpercer par l'ancien puncheur des Wasps, avant que ce dernier ne plonge dans l'en-but pour inscrire le premier essai de la partie.

Top 14. La NFL a-t-elle fait de Christian Wade un meilleur joueur de rugby ?À 14 pendant une grande partie du match suite au carton rouge reçu par Poloniati, le Racing 92 a tout de même réussi l'exploit de s'imposer chez le 3ème du championnat (13-17), chose que seul le RCT avait réussi à faire cette saison. Un succès qui les replace dans la course aux phases finales, puisque Gibert et les siens occupent désormais la 7ème place du championnat, à un petit point du Top 6. Quant au Stade Français, si cette défaite n'a rien d'alarmant, il faudra tout de même faire preuve de prudence, d'autant que l'étau se resserre derrière...

TOP 14. VIDÉO. Accélération dévastatrice, retour supersonique, Wade et Raka ont fait le show