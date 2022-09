Top 14. La NFL a-t-elle fait de Christian Wade un meilleur joueur de rugby ?

Après trois ans en NFL, Christian Wade vient de signer un contrat avec le Racing 92. Reste à voir ce que peut lui apporter son expérience outre-Atlantique ?

TOP 14. 3 choses (folles) à savoir sur Christian Wade, la nouvelle recrue du Racing 92Rugby à XV, rugby à 7 et donc NFL, l’ailier anglais Christian Wade (31 ans) est un touche à tout. En 2019, il commence son rêve américain de deux saisons du côté des Buffalo Bills en NFL. Durant cette période, Wade était principalement réserviste pour les Bills et n’a pris part qu’à une poignée de matchs. Mais cette expérience a forcément marqué l’intéressé en s’entraînant au quotidien avec la franchise de l’Illinois.

La NFL un réel avantage ?

Au pays de l’oncle Sam, l’international anglais (1 sélection) a évolué en tant que Running Back. Un poste dont l’objectif principal est de gagner des mètres ballons en main en se faufilant à travers la défense. Un objectif qui colle au profil plutôt explosif de l’ancien joueur des Wasps (1m78, 89 kg). Rapidité et vivacité semblent être nécessaires pour faire la différence dans les petits espaces et échapper aux mastodontes de NFL. Grâce à ces qualités Wade pourrait bien faire vaciller quelques défenses de Top 14. Mais ce n’est pas tout, le Running Back peut aussi être utilisé en qualité de receveur notamment sur des courtes passes des quarterbacks. On imagine donc que le natif du comté de Berkshire dans le sud de l’Angleterre a dû travailler son agilité et ses mains. Rapide, vif et agile, Christian Wade pourrait être la bonne pioche pour Laurent Travers et les siens. Mais cette aventure en NFL comporte aussi quelques points d’interrogations… ⁣

Des repères et un sens du duel modifiés ?

La dernière expérience à XV remonte à la saison 2018-2019 pour le nouveau francilien, il sera alors question de repère et ses premiers matchs pourraient être approximatifs. Autre différence, celle du placement, notamment en défense où l’anglais devra retrouver rapidement ses marques sur le pré. Casqué et muni de protections ces dernières années, son sens du duel et son approche du contact ont vraisemblablement dû être modifiés par sa pige chez les Bills. Des qualités, mais aussi des zones d’ombre, même si le principal intéressé a assuré avoir progressé en conférence de presse : “j’ai progressé, acquis de l’expérience et un niveau d’expertise que je pense pouvoir apporter à une nouvelle équipe”. Pour les supporters franciliens, les premiers éléments de réponse pourraient bien arriver dès samedi (17h) avec la réception de Lyon. VIDÉO. Le MHR enfonce l’UBB, Clermont et Castres assurent… Tous les résumés de la 2ème journée de Top 14