TOP 14. 3 choses (folles) à savoir sur Christian Wade, la nouvelle recrue du Racing 92

Au terme d'une traque de plusieurs semaines, le Racing aurait enfin mis la main sur l'ailier qu'il recherchait. La bombe Christian Wade s'est engagée 1 an.

Il est le quinziste le plus rapide de la planète

Ce dimanche soir, tout le monde est resté coi devant les cannes de feu de la recrue congolaise de l'UBB, Madosh Tambwe. Les 2 essais de l'ancien des Bulls ont marqué les esprits mais, malgré un record de 10,61 sec au 100m, l'ailier de 25 ans n'aura pas pu se targuer longtemps du statut de joueur le plus rapide du championnat. En effet, Christian Wade, qui se serait engagé (enfin) avec le Racing 92 selon le Midi Olympique, en a encore plus sous le pied. Sur des distances courtes, l'ancien ailier des Wasps est tout simplement injouable, lui qui est, à notre connaissance, le seul quinziste actuel a avoir déja franchi les 40km/h en vitesse de pointe. Et ce, regulièrement, lors des sessions de sprint dédiées pendant les entraînements de son ancien club. Cette saison, il sera incontestablement le joueur le plus rapide du Top 14 sur 50 mètres. Même si Nelson Épée ne se laissera pas abattre si facilement.

RUGBY. Kolbe, Tambwe, Épée... Qui sera le joueur le plus rapide du Top 14 cette saison ?

Il est passé par le football américain

Cette histoire, vous devez certainement en avoir entendu parler, de près ou de loin. En 2018, Christian Wade met un terme à sa carrière de rugbyman pour s’engager avec le club de NFL des Buffalo Bills, dont il fut deux saisons durant l’un des "running backs", essentiellement en tant que réserviste. Si sa carrière aux USA fut courte, Wade a marqué les esprits de part son punch et ses appuis. Au célèbre 40 yards (environ 36,5m) également, où il claqua d'ailleurs un costaud 4,53 sec il y a 3 ans. Le foot US ? Un transfert "pour se challenger" avait déclaré celui donc la carrière internationale à XV n'a jamais décollée, malgré des performances stratosphériques en club. La faute à un profil pas assez complet, paraît-il.

Christian Wade réussit ses débuts en football américain avec un touchdown de 65 yard !

Il a inscrit près de 100 essais pour les Wasps

Wade, vous l'aurez compris, est donc un incroyable puncheur. Mais également, grâce à sa vitesse, ses cuisseaux giboyeux, son centre de gravité très bas (1m75 pour 87kg) et un sens du duel exceptionnel, un finisseur hors pair. Pour preuve, en Angleterre, il est le 4ème meilleur marqueur de l'histoire du Premiership, avec 83 essais (en 130 matchs), dont un sextuplé face à Worcester en 2016, resté dans les annales. Avec les Wasps, il a planté un total de 99 essais durant sa carrière, ce qui fait de lui le meilleur marqueur de l'histoire du club ! Bref, s'il n'a pas joué depuis 4 ans à XV, l'international anglais (1 cape), membre de la tournée des Lions 2013 reste un athlète hors du commun, affuté comme une lame. Qui pourrait bien plonger plus d'une fois dans l'en-but de la Paris La Défense Arena cette année...