RUGBY. Kolbe, Tambwe, Épée... Qui sera le joueur le plus rapide du Top 14 cette saison ?

Le rugby pro recense toujours plus de fantastiques athlètes. À la course, Madosh Tambwe devrait venir rebattre les cartes du plus rapide de l'Hexagone.

Depuis l'arrivée de Cheslin Kolbe dans l'Hexagone en 2017, la France regarde d'un autre oeil tous les garçons aux jambes de feu, aux gabarits modestes et aux appuis déroutants. Il faut dire qu'en 5 saisons dans le Midi, le lutin de Kraiifontain a fait tourner la tête à des centaines de défenseurs, planté des dizaines d'essais, humilié plus d'un père de famille. Et si son rendement est bien moindre depuis 18 mois, la faute à des blessures, un surenchaînement et un transfert houleux à Toulon, l'ailier de 28 ans reste le symbole même de la vitesse, de l'explosivité et des jeux de jambes dans notre pays. Pourtant et malgré un flash à 36,9km/h en plein match, Kolbe n'est pas le joueur le plus rapide de notre championnat.

Il faut dire qu'ici ou là, certains de ses confrères "pédalent plus vite qu'ils ne parlent", comme on dit. L'exemple de Raymond Rhule, déjà flashé à 38km/h en Top 14 lors de ses années grenobloises, est certainement le plus évocateur. La saison dernière, tout le monde se souvient encore de son essai en finale de Champions Cup ou de son initiative de relance à Deflandre, face au Racing 92, véritable condensé de punch et de vitesse. Deflandre, qui va d'ailleurs accueillir un autre garçon qui brûle la pelouse lorsqu'il déroule sa longue foulée, puisque Teddy Thomas rejoint La Rochelle, comme vous le savez. À ce jour, "TT" se dispute toujours le titre de Tricolore le plus rapide du championnat avec Damian Penaud, et ce depuis plusieurs saisons. Face à Biarritz la saison dernière, l'ailier aux 28 sélections s'est offert un petit 5'50 sec en départ quasi-arrêté sur 50 mètres. Penaud, lui, a déjà atteint les 37,2km/h en match lors de la saison 2018/2019...

Reste que les deux machines à marquer seraient aujourd'hui sur le point d'être dépassées par un garçon qui s'est essayé avec brio sur la scène à 7 la saison passée : Nelson Épée. Celui qui fut d'ailleurs adoubé par Cheslin Kolbe il n'y a pas si longtemps est en tout cas plus rapides que ses aînés en vitesse de pointe, ça, c'est une certitude. L'ailier de 21 ans a déjà été recensé à 38,2km/h à l'entraînement ! À titre de comparaison et à notre connaissance, pas sûr qu'un seul sportif français, en dehors des sprinteurs, soit capable d'atteindre une telle vitesse en pointe. Même si le décathlonien Kevin Mayer vient récemment de claquer un 100m en 10'62 sec aux mondiaux de Eugene (États-Unis).

Ailleurs sur nos pelouses, difficile de ne pas évoquer également l'athlète qu'est Ben Lam, 109 kilos sur la balance mais dont le meilleur chronomètre sur la distance reine serait de 10'80 sec. Ou le cas de Regan Grace, la nouvelle recrue du Racing, dont le GPS a déjà fait état d'un 36,07 km/h atteint en plein match. Mais surtout, l'ancien treiziste aurait déjà réalisé un 100m en 9'98 sec à l'entraînement et en départ lancé. Ce qui donne des conditions assez loin du réel, il est vrai, mais qui offre quand même une belle idée du feu qu'a dans les jambes ce Gallois de 25 ans... Malgré tout, cette saison le garçon le plus rapide du Top 14 devrait se trouver du côté de Bordeaux. Ben Lam s'en va du côté de Montpellier ? C'est donc le "speedster" Madosh Tambwe qui débarque à Chaban avec ses qualités de vitesse folles. Plus jeune, le natif de Kinshasa aurait déjà claqué un 100m en un incroyable 10'61 secondes ! Si nous avons quelques pistes qui pourraient le battre en Afrique du Sud ou en Angleterre, personne n'est capable de courir aussi vite et sur une distance aussi longue que l'ancien joueur des Bulls. Du moins selon ce qui a déjà été recensé...

