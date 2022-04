VIDEO. Top 14. Teddy Thomas place une accélération foudroyante qui a subjugué la défense biarrote

Ce samedi, l'ailier du Racing 92 Teddy Thomas a inscrit un doublé. Le Tricolore a fait étalage de son incroyable vitesse de pointe face à Biarritz.

TOP 14. Meilleur marqueur français depuis 5 ans, Teddy Thomas reste cet éternel incomprisIl y a quelques jours, nous rappelions à ceux qui l'avaient oublié que Teddy Thomas, n'en déplaisent à ses détracteurs, étaient l'un des joueurs français les plus prolifiques en attaque de ces dernières années. Comme pour valider nos propos, l'ailier du Racing 92, l'ailier tricolore s'est fendu d'un doublé ce week-end. D'aucuns diront que Biarritz, lanterne rouge du Top 14, n'est pas la défense la plus hermétique du championnat. Mais ce qu'a montré le futur rochelais sur le pré synthétique de l'Arena donne de l'eau au moulin de ceux qui le voit à l'aile de l'équipe de France à la Coupe du monde 2023. A la 71e, sur un ballon dégagé au pied par un coéquipier devant sa ligne, il a mis les cannes de manière incroyable. Alors qu'il avait plusieurs mètres de retard sur un joueur du BO, il l'a repris puis dépassé avant de poursuivre au pied pour un essai de près de 100 mètres !

Une course qui n'est pas sans rappeler son retour sur le All Black Ioane il y a quelques années (à partir de 3'15).