TOP 14. Le Racing a-t-il les moyens de laver l’affront du match aller sur la pelouse de Paris ?

Parfois éclatant mais souvent en manque de consistance et irrégulier, le Racing peut-il prendre sa revanche et gagner au Stade Français ?

Souvenez-vous : durant le dernier boxing day et pour la journée des derbys, le Racing 92 et le Stade Français fermaient la marche juste avant Noël. Verdict ? Les Ciels et Blancs, probablement pressés d’aller ouvrir leurs cadeaux et franchement à côté de la plaque, avaient été dominés de la première à la dernière minute par leurs voisins du 16ème arrondissement. Jusqu’à en prendre quasiment 50 à la maison (10 à 48)…

VIDÉO. TOP 14. Russell régale Macalou avant Noël avec un cadeau inattendu

Il faut dire qu’entre le pied en folie de Joris Segonds (21 pts), l’opportunisme de l’attaque parisienne et la passivité de la défense des banlieusards, l’addition avait vite été salée pour les coéquipiers de Nolann Le Garrec. Qui ont d’ailleurs réagit quelque peu ensuite. Cette fois, l’enjeu sera double pour les hommes du 92, qui viendront à Jean-Bouin pour prendre leur revanche mais aussi pour ne pas définitivement voir le wagon des 6 qualifiés s’éloigner. En cas de victoire et sans autre surprise lors de cette journée de Top 14, le Racing recollerait à la 7ème place du championnat et y verrait un peu plus clair sur ce qui lui reste à accomplir lors de sprint final. En cas de défaite, les places qualificatives seront certainement à 7 points à l’issue de cette 21ème journée…

VIDEO. Challenge Cup. Le 3e ligne Sekou Macalou trop rapide et trop puissant pour les 3/4 de TréviseMais la bande à Cameron Woki, qui fera son retour ce week-end, a-t-elle les armes pour s’imposer chez son voisin ? L’actuel 3ème du Top 14 semble, sans génie, tout de même plus solide dans l’ensemble des lignes que l’équipe de Nanterre. D’autant qu’il retrouvera son facteur X Sekou Macalou, peu utilisé pendant le Tournoi, et la majeure partie de ses forces vives. En face, malgré l'intégration d'un détonateur comme Vinaya Habosi ou le retour d'un Nolann Le Garrec, les Franciliens manquent encore de consistance et d'exigence. Surtout devant, où ils tomberont ce week-end sur l'un des packs les plus rudes et performants du Top 14 ces derniers mois. Voilà qui ferait d’une victoire du Racing à Jean-Bouin, pour la première fois depuis longtemps, un véritable exploit…