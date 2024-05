VIDEO. TOP 14. À 200 à l'heure, Louis Bielle-Biarrey revient des enfers pour rattraper la fusée Dakuwaqa

Louis Bielle-Biarrey a montré tout ce qu’il avait sous la semelle en réalisant un retour salvateur sur Peniasi Dakuwaqa. ''Lightning'', comme disent les anglais.

Vous le savez, Peniasi Dakuwaqa est une fusée. Le Fidjien dépasserait régulièrement les 38km/h à l’entraînement comme en match et on lui attribue donc volontiers le titre d’homme le plus rapide du championnat, depuis son arrivée en France.

VIDÉO. 110 mètres de kiff, le ‘‘Dakuwaqa show’’ pour l’essai de la saison en Top 14

Ce dimanche soir face à l’UBB, l’ailier de 27 ans a d’ailleurs fait valoir son rôle de facteur X lors de son entrée, en assénant notamment 3 rudes plaquages sur la fin de partie.

RESUMÉ VIDEO. TOP 14. À 38 ans, le vétéran Rory Kockott maltraite l’UBB et envoie (presque) Paris en demie

En 2ème période, on le vit aussi, sur une combinaison après mêlée au milieu de terrain, prendre le périphérique et déborder toute la défense bordelaise.

Toute ? Si Damian Penaud, relativement serré, se fit surprendre par l’angle de course et la vitesse de Dakuwaqa, notre petit français Louis Bielle-Biarrey ne s’est pas démonté face la fusée fidjienne.

DESINTOX. À combien court (vraiment) ''Bip Bip'' Dakuwaqa, alias le joueur le plus rapide du monde ?

Et alors que l’ancien treiziste visait le poteau de coin, LBB a changé son angle de course et accéléré très vite sur 6 ou 7 foulées pour aller récupérer le Parisien, d’un retour salvateur.

Une habitude pour l’ailier/arrière de 20 ans, auteur de 3 retours du genre ces dernières semaines, mais qui là, a même surpris celui que l’on surnomme "The Flash".

VIDEO. TOP 14. Le sauvetage prodigieux de Bielle-Biarrey à la 78ème pour sauver le bonus de l'UBB

Réputé pour ses qualités de vitesse et déjà flashé à 37km/h, l’enfant de Seyssins continue donc d’impressionner les experts du domaine. Et de prendre du galon, de semaine en semaine, en Top 14…