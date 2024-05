RESUMÉ VIDEO. TOP 14. À 38 ans, le vétéran Rory Kockott maltraite l’UBB et envoie (presque) Paris en demie

S’il fêtera ses 38 ans le mois prochain, Rory Kockott a prouvé face à l’UBB qu’il restait un numéro 9 de très haut niveau.

Après le choc entre le 1er et le 2ème à Ernest-Wallon du week-end dernier, on avait cette fois le droit à l’affiche entre le 2ème et le 3ème dans un Jean-Bouin à guichet fermé (oui, oui), pour clôturer cette 24ème journée de Top 14. Une nouvelle soirée de gala attendait-elle les téléspectateurs de la chaîne cryptée ?

En somme, oui. Certes, il y eut beaucoup de déchet, sur la pelouse du 16ème arrondissement parisien. Mais les intentions, elles, furent en revanche intactes. Notamment de la part d’une UBB fidèle à sa réputation d’équipe très joueuse, dans le sillage d’un Matthieu Jalibert dynamiteur permanent, parfois même à l’excès.

Un manque de réalisme et de patience, qui fut globalement sanctionné par une défense parisienne parfois bousculée mais toujours solide. Et à ce titre, qui de mieux pour cornaquer une formation qui voulait remettre l’église au centre du village ?

Rory Kockott, évidemment. À bientôt 38 ans (il les fêtera dans 35 jours) n’a plus les cannes de ses débuts, mais son talent, sa malice et son leadership, eux, sont intacts. Ce dimanche soir, ses prises d'initiatives furent souvent payantes.

A l’image de son essai de filou, à la suite d’un franchissement parisien, sur lequel il se fait la valise en bord de ruck face à Ben Tameifuna, en profitant du replacement de Tevita Tatafu. Globalement, une très belle prestation du numéro 9 d’origine sud-africaine.

Sur lequel, en dépit des plans de début de saison, le Stade Français devrait largement compter dans cette fin d’exercice 2023/2024. Notamment lors des phases finales qui commenceront, vraisemblablement, en demie directe, grâce à cette victoire 22 à 18 sur l’UBB.

Qui, malgré toutes ses bonnes intentions et le bel bel essai de Tapuai notamment, aura manqué de stratégie et d’application (12 en-avants !) pour espérer mieux…