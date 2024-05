TOP 14. A deux journées de la fin, vers quelles affiches en phases finales se dirige-t-on ?

Ce week-end, il y a encore eu du mouvement dans le top 6, et aux abords. Plusieurs équipes restent en embuscade, et rien n'est encore joué à seulement deux journées de la fin du Top 14.

Le scénario le plus probable

À deux journées de la fin du championnat, si toutes les équipes gardent le cap, il ne devrait pas y avoir de mouvement dans les six premières équipes qualifiées. Néanmoins, nous ne sommes pas à l'abri des surprises, et connaissant le Top 14, rien n'est impossible.

À l'heure actuelle, Toulouse est toujours leader avec 74 unités, et a réussi à dominer le MHR malgré une équipe fortement remaniée. Paris est juste derrière, avec 71 points, et a disposé de Bordeaux hier soir. L'UBB comptabilise 64 points, et reste proche de Toulon qui en possède 63. À la cinquième position, La Rochelle compte 60 unités, et le Racing 92 est la dernière équipe qualifiée avec 57 points.

Chaque équipe du top 6 reçoit et se déplace une fois lors des deux dernières rencontres, donc il n'y aura pas davantage au niveau du terrain. En toute logique, Toulouse et le Stade Français devraient alors accéder directement aux demi-finales, sans passer par la case des quarts de finale.

Ensuite, Bordeaux pourrait bien conserver la troisième place, avec un déplacement compliquée, mais pas impossible à Perpignan, avant de recevoir le promu Oyonnax. Pour la quatrième place, Toulon accueillera Clermont lors de la prochaine journée, puis ira défier Paris. Ensuite, pour La Rochelle, la prochaine journée se jouera dans la ville rose, face à leur meilleur ennemi, avant de jouer à la maison face à un autre gros morceau, en la présence du Racing 92. Les coéquipiers de Nolan Le Garrec vont recevoir la dangereuse équipe de Pau, puis iront donc jouer à Marcel-Deflandre.

Dans notre logique, nous pensons que l'UBB accueillera le quart de finale, et réussira à prendre un point de bonus défensif au minimum contre Perpignan, puis un offensif face à Oyonnax. La bande à Lucu devrait alors être confrontée au Racing 92, puis devrait se sortir du piège palois, mais concéder une défaite à La Rochelle. L'autre quart de finale devrait, selon nous, se jouer à Toulon, car les hommes de Pierre Mignoni devraient parvenir à gagner contre Clermont, mais buter contre le colosse parisien. Pour La Rochelle, qui devrait alors finir cinquième, pas de victoire à Ernest-Wallon, mais un succès convaincant contre le Racing 92 est attendu.

Les équipes en embuscade

Si les faits évoqués plus haut sont les plus probables, certaines équipes ne voient pas la fin du championnat du même œil. À la septième et huitième place, nous retrouvons la Section Paloise et l'ASM Clermont avec 56 points chacun, et une ferme envie de rejoindre le top 6.

Pour Clermont, rien d'impossible, car les hommes d'Urios ne se sont pas incapables d'un bon résultat sur la pelouse de Mayol, eux qui sont allés gagner dans le chaudron d'Aimé-Giral, il y a deux semaines. Lors de la dernière journée, Clermont a battu Castres avec le point de bonus offensif. Pour le dernier match, les Auvergnats recevront Montpellier, qui est déjà condamné vers un access-match.

Pour Pau, la tâche ne s'annonce également pas impossible, et hier soir sur la pelouse de La Rochelle, les Béarnais ont prouvé qu'ils pouvaient être dangereux partout. Le week-end du 1ᵉʳ juin, ils se déplaceront à Auxerre pour défier le Racing 92, qui n'est pas en réussite sur cette pelouse. Ensuite, ils auront un match à domicile contre Perpignan.

Au final, rien n'est vraiment acquis pour la sixième place, et trois équipes vont se tirer la bourre pour participer aux phases finales de Top 14.

