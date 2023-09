VIDÉO. ''Sa charge équivaut à celle d’un taureau'', ces chiffres montrent que le Fidjien est hors-normes !

Excellent depuis le début du Mondial, Tuisova s’appuie sur ses qualités de vitesse et de puissance pour faire des dégâts. Un constat qui n’est pas nouveau.

Depuis maintenant 10 ans, nous avons la chance, nous, fans de rugby et de Top 14, de voir le Fidjien Josua Tuisova évoluer chaque week-end sur les pelouses d’Hexagone. Et depuis 10 ans, nous voyons le Fidjien détruire tout sur son passage.

Certainement à l’heure actuelle l’un des meilleurs centres du monde, le futur joueur du Racing 92 s'est d'ailleurs montré à son avantage face au Pays de Galles, puis lors de la victoire des siens contre l'Australie. Avec 2 essais inscrits en autant de matchs, l'ancien joueur du LOU a d'abord su faire parler la poudre lors de son entrée face au XV du Poireau, avant de faire preuve d'opportunisme contre les Wallabies.

Rugby. Tuisova/Waisea, meilleure paire de centres au monde actuellement ?Véritable point d'ancrage de l'équipe des Fidji, Tuisova se sert de son gabarit hors-normes pour un centre (1 mètre 80, 115 kilos) pour avancer sur presque chaque prise de balle. Une puissance que le Canal Rugby Club s'est amusé à comparer, il y a quelques mois, à celle d'un taureau ! En même temps, lorsque l'on a simplement 13% de masse graisse, et un tour de cuisse de 71 centimètres (soit plus de 10 centimètres que la moyenne), difficile de ne pas être tenté par la comparaison.

"On ne voit que lui sur le terrain"

Pour ce faire, le Canal Rugby Club a pris comme exemple la charge de Tuisova sur Raka, lors de la finale du championnat de France 2017. Un impact qui renversera l'ailier de l'ASM, et ce grâce à un gain de 3 km/h par appui. Autrement dit, celui-ci est passé de 0 à 12 km/h en moins d'une seconde.

Une puissance qui impressionne ses adversaires, mais aussi ses coéquipiers, qui ne manquent pas de souligner ses qualités. À commencer par le demi de mêlée du LOU, Baptiste Couilloud : "On ne voit que lui sur le terrain (...) Il laisse des traces, qu'elles soient physiques ou mentales".

TOP 14. Finesse et fraternité ce week-end entre Josua Tuisova et Filipo Nakosi ?Ajoutez à cela une vitesse de pointe folle, avoisinant les 35,5 km/h, et vous comprendrez mieux pourquoi Josua Tuisova est définitivement un joueur hors-catégorie. Des qualités qui, avant de profiter au Racing 92, font le bonheur des Fidji lors de cette Coupe du Monde. Remplaçant face au Pays de Galles (celui-ci revenait de blessure), Tuisova a tout de suite montré qu'il était indispensable. D'ailleurs, sa complémentarité avec Waisea a fait de gros dégâts face aux Australiens.

En bonne position pour se qualifier en quart de finale, les Fidji devront néanmoins faire preuve de sérieux face au Portugal, ainsi que contre la Géorgie. Deux rencontres pièges, où la puissance et la vitesse de Tuisova pourraient bien débloquer de nombreuses situations...

