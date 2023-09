COUPE DU MONDE. Les scénarios catastrophes qui empêcheraient les Fidji de voir les quarts de finale

Vainqueurs de l’Australie dimanche dernier, les Fidji ont fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale. Mais voilà, rien n’est encore joué.

Dimanche, comme beaucoup de fans de rugby, vous avez sûrement dû vous réjouir de la victoire des Fidji face à l’Australie 22 à 15. Un succès mérité, et qui efface un peu la déception de la défaite des îliens face au Pays de Galles. Mais voilà, malgré ce succès qui place les Fidjiens en très bonne position pour se qualifier en quart de finale de Coupe du Monde, rien n’est encore joué. En effet, il reste encore plusieurs rencontres dans cette poule C qui peuvent totalement changer la donne. Pour ce faire, on a donc décidé de vous présenter les scénarios possibles où les Fidji ne se qualifient pas pour le prochain tour.

Coupe du Monde. Revue de presse de ''l'humiliation historique''' des Fidjiens contre les Wallabies Scénario 1 : les Fidji se prennent les pieds dans le tapis

Actuellement 2èmes à égalité de points avec l’Australie (6), les Fidjiens ont l’avantage d’être devant les Wallabies au classement, et ce grâce à leur succès dimanche dernier. En effet, selon le règlement de World Rugby, lorsque deux équipes sont à égalité de points, c’est bel et bien l’équipe qui a remporté le match qui est classée devant. De quoi laisser un petit avantage aux coéquipiers de Tuisova face à ceux de Skelton.

Néanmoins, les Fidjiens pourraient bien voir les Australiens leur passer devant, en cas de défaite face à la Géorgie ou le Portugal (ou les deux). Auquel cas, il suffirait aux Australiens de l’emporter face au Pays de Galles, puis face au Portugal. Un scénario qui, s’il n’est pas le plus probable, reste néanmoins envisageable. D’autant qu’en 2019, les Fidjiens nous avaient déjà prouvé qu’ils étaient capables de réaliser de grosses contre-performances, en s'inclinant face à l’Uruguay. Toujours est-il que cette année, les hommes de Radradra semblent bien plus sûrs de leurs forces.

RÉSUMÉ VIDÉO. Magiques, les Fidjiens dominent l’Australie et relancent la poule C de la Coupe du Monde Scénario 2 : Une remontada de l’Australie

En ce qui concerne le deuxième scénario qui élimine les Fidjiens, celui-ci serait davantage dû à une belle réaction de l’Australie qu’à une contre-performance des Fidji. En effet, dans ce dernier, les Fidjiens gagnent face à la Géorgie et au Portugal, mais sans empocher le bonus offensif dans les deux rencontres, ce qui donnerait une équipe des Fidji à 14 ou 15 points. Dans le même temps, les Australiens l’emportent face au Pays de Galles et au Portugal avec le bonus offensif, et engrangent 16 points dans le classement de la poule.

Un scénario qui placerait donc les Wallabies à la première place, et les Gallois à la deuxième place, si ces derniers gagnent avec le bonus offensif face à la Géorgie, ou perdent avec le bonus défensif contre l’Australie. De ce fait, le Pays de Galles pourrait se retrouver à égalité de points avec les Fidji, et donc leur passer devant, étant donné que les Européens se sont imposés lors de la première journée. Un scénario alambiqué certes, mais loin d’être irréalisable là-aussi.

Coupe du Monde. Des Fidji volcaniques mettent les réseaux sociaux en éruption en battant l'Australie Scénario 3 : Une égalité à 3 équipes

Si jusqu’alors, nous avons évoqué la possibilité d’une égalité entre 2 équipes, n’oublions pas qu’il est tout à fait possible qu’il en soit de même pour 3 nations ! Auquel cas, et toujours selon le règlement de World Rugby, ce serait l’équipe ayant la meilleure différence de points qui prendrait la première place. Premier avec 4 points d’avance sur les Fidji et l’Australie, le Pays de Galles pourrait bien voir les Wallabies revenir à leur hauteur (voire les dépasser), dimanche prochain.

En effet, et selon les différents bonus, Fidjiens, Gallois et Australiens pourraient se retrouver au même nombre de points en cas de victoire australienne face au XV du Poireau. Une égalité qui, si elle se prolonge jusqu’à la fin des matchs de poule, se montrera forcément cruelle envers l’une de ces 3 équipes. Et à ce jeu-là, les Fidjiens pourraient bien être les dindons de la farce ! D’autant qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, ils accusent un retard de 12 et 25 points de goal-average sur l’Australie et le Pays de Galles.

Depuis le début de cet article, nous vous avons présenté les différents scénarios qui élimineraient les Fidji de cette Coupe du Monde. Mais n’oublions pas que ces derniers peuvent également finir premiers de cette poule C ! En effet, si Tuisova et les siens gagnent avec le bonus offensif face au Portugal et à la Géorgie, ils seront donc à 16 points au classement. Un total qui pourrait suffire, si l’Australie l’emporte face au Pays de Galles, sans laisser de bonus défensif aux Gallois. Dans ce cas précis, et peu importe le dernier résultat des Wallabies, les Fidji seraient premiers du classement. Autre possibilité, le Pays de Galles prend le bonus défensif face à l’Australie, mais ne s’impose pas avec le bonus offensif face à la Géorgie.

Vous l’aurez compris, les possibilités sont multiples concernant la poule C de la Coupe du Monde. Un groupe ô combien passionnant, qui n’a certainement pas fini de nous surprendre. En effet, les outsiders comme la Géorgie ou le Portugal pourraient bien jouer les trouble-fêtes, et modifier totalement le classement final. Il nous hâte donc de voir les rencontres de ce week-end entre le Pays de Galles et l’Australie, ainsi que le Portugal contre la Géorgie…

RUGBY. Will Skelton forfait avant Australie-Fidji, quel risque pour la suite de sa Coupe de monde ?