RÉSUMÉ VIDÉO. Magiques, les Fidjiens dominent l’Australie et relancent la poule C de la Coupe du Monde

Ce dimanche, les Fidji ont totalement relancé la poule C de la Coupe du Monde, en battant les Australiens 22 à 15. Un succès mérité pour les coéquipiers de Tuisova.

Dimanche dernier, la plupart des supporters avaient été déçus de l'issue de la rencontre entre le Pays de Galles et les Fidji. En effet, les hommes du Pacifique avaient joué avec panache, et auraient mérité bien mieux face à une équipe galloise qui n'a pas montré grand-chose. Mais voilà, ce dimanche, les Fidji ont su relever la tête, en s'imposant face à l'autre grosse nation de cette poule C : l'Australie. Bien plus pragmatiques que le week-end dernier, les coéquipiers de Tuisova ont su maîtriser les Wallabies, grâce à une conquête et un jeu au pied bien plus précis qu'à l'accoutumée.

Coupe du Monde. Des Fidji volcaniques mettent les réseaux sociaux en éruption en battant l'AustralieMenés 8 à 6 après 24 minutes de jeu suite à un essai plus que litigieux de l'ailier australien Nawaqanitawase, les Fidjiens ont su faire preuve de calme et de patience, en mettant régulièrement leurs adversaires à la faute. Résultat, ce sont bien les Fidji qui menèrent à la pause, 12 à 8.

Déterminés à ne pas dire adieu à un potentiel quart de finale de Coupe du Monde, les Fidjiens continuèrent sur le même rythme en seconde période. Des efforts récompensés par un essai (certes chanceux) du centre Tuisova, à la suite d'un jeu au pied mal négocié par l'ouvreur Gordon. 19-8, puis 22-8, suite à une nouvelle pénalité de Lomani à 15 minutes du terme.

RUGBY. Will Skelton forfait avant Australie-Fidji, quel risque pour la suite de sa Coupe de monde ?L'on se dit alors que le match est plié, tant les Fidjiens marchent sur une équipe d'Australie empruntée et très indisciplinée (18 fautes au total). Néanmoins, les Wallabies réagiront dans la foulée, avec un essai de Vunivalu, qui ramènera son équipe à 7 points. Un retour au score qui ne changera finalement rien. D'autant que sur la dernière action, les Fidjiens eurent l'occasion de priver les Australiens du point de bonus défensif. Malheureusement, la pénalité de Lomani passera à gauche.

Un succès qui, au-delà d'être historique pour les Fidji, leur permet surtout de croire de nouveau à une qualification en quart de finale de Coupe du Monde. Quant aux Wallabies, ces derniers devront absolument l'emporter face au Pays de Galles (dimanche 24 septembre), s'ils ne veulent pas être la première équipe australienne à ne pas passer la poule d'une Coupe du Monde...