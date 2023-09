RUGBY. Will Skelton forfait avant Australie-Fidji, quel risque pour la suite de sa Coupe de monde ?

Touché à l’entraînement, Will Skelton ne joue pas la rencontre entre les Fidji et l’Australie. Sa blessure risque de pénaliser les Wallabies.

La Coupe du monde avait pourtant bien commencé pour les Wallabies. Après une victoire convaincante face à la Géorgie, le rugby australien a pris un léger coup derrière la jambe. En effet, le deuxième ligne Will Skelton a été déclaré forfait pour le match contre les Fidji le 17 septembre à Saint-Etienne.

Touché à un mollet durant l’entraînement de ce jeudi 14 septembre, le géant australien avait été mis au repos entre-temps. S’il était seulement incertain dans un premier temps, sa blessure a été confirmée juste avant la rencontre face aux Fidjiens.

Ainsi, le deuxième ligne sera indisponible suite à une contracture au mollet gauche. Du côté de Geoffroy-Guichard, on a pu apercevoir le Rochelais avec la jambe immobilisée.

D’après des informations de France Télévision, Pierre-Henry Broncan aurait indiqué que le joueur serait indisponible pour une dizaine de jours. L’avant devrait ainsi être un peu juste pour le match suivant face au Pays de Galles, le 24 septembre à Lyon.

Décisif pour l’accès aux quarts de finale, le choc australo-gallois est devenu une référence de la Coupe du monde. Dans l’historique du mondial, cette affiche a régulièrement été observée. Elle a été le théâtre de matchs décisifs pour la qualification, à l’image de l’échéance de 2015.

Will Skelton, le géant à tout faire

Avec ses 2.03 mètres de haut pour 145 kg, Will Skelton est un atout considérable quand il s’agit de briser les lignes défensives. Rapide et percutant, le joueur fait les affaires du Stade Rochelais en championnat. Il est un élément essentiel des deux titres de champion d’Europe du club en 2022 et 2023.

En attendant son retour, c’est le Toulousain Richie Arnold qui prend le numéro 5. Lui aussi est un habitué des réussites collectives en club. Associés en temps normal, les deux géants représentent l’une des meilleures deuxièmes lignes au monde.

