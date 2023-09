RUGBY. Coupe du monde. Australie. Skelton incertain pour les Fidji qui alignent Tuisova d'entrée !

Les compositions de l'Australie et des Fidji ont été dévoilées pour le choc de dimanche. Skelton est sur la feuille de match mais il pourrait être forfait.

Le sélectionneur de l'Australie, Eddie Jones, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter les Fidji dans la poule C au Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne le dimanche 17 septembre. Les Wallabies espèrent enchaîner avec un deuxième succès après la victoire sur la Géorgie. Tandis que les Fidjiens voudront se relancer après la courte défaite contre le Pays de Galles.



On note le retour du vétéran James Slipper. Touché au pied, il n'avait pas pu participer aux matches précédents contre la France et la Géorgie. Il sera aligné au poste de pilier droit puisque Taniela Tupou n'a pas réussi à se remettre d'une blessure aux ischio-jambiers qui va le tenir éloigné des terrains pendant deux semaines.



Sélectionnés à 75 reprises, ce sera seulement la 3e fois que Slipper évoluera à droite avec l'Australie après 2012 contre les All Blacks à Brisbane, et 2021 contre l'Angleterre à Twickenham.



Bien que nommé capitaine, Will Skelton est incertain pour cette rencontre. Touché au mollet, il passera de nouveaux examens dimanche matin. "On lui laisse jusqu’au coup d’envoi, a comment Eddie Jones en conférence de presse. Il a reçu un coup à la fin de l’entraînement. Il reçoit des soins médicaux un peu plus poussés."



Le technicien a également été contraint de revoir sa copie à la charnière puisque Nic White remplace Tate McDermott (commotion cérébrale). Jones n'a finalement effectué que trois changements par rapport à la victoire sur la Géorgie puisque Nick Frost sera titulaire en deuxième ligne. Il fera ses débuts en Coupe du monde à l'instar de Issak Fines-Leleiwasa, présent sur le banc.

Australie 1 Bell 2 Porecki 3 Slipper 4 Frost 5 Skelton 6 Hooper 8 Valetini 7 McReight 9 White 10 Gordon 11 Koroibete 12 Kerevi 13 Petaia 14 Nawaqanitawase 15 Donaldson 16 Uelese 17 Schoupp 18 Nonggorr 19 Arnold



20 Leota 21 Fines-Leleiwasa 22 Foketi 23 Vunivalu

Du côté des Fidji, le sélectionneur Simon Raiwalui a apporté quatre changements suite à la défaite de la semaine dernière contre le Pays Galles.



Levani Botia est titularisé en troisième-ligne, Simione Kuruvoli à la mêlée, Josua Tuisova en trois-quarts centre et Jiuta Wainiqolo à l'aile. Notez que 10 des 23 joueurs sur la feuille de match évoluent en France.