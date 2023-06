RUGBY. Skelton et Arnold n’y échappent pas, voici la liste de l’Australie avant la Coupe du monde

Pour jouer les derniers matchs avant le mondial, Eddie Jones a dévoilé sa liste des Wallabies qui disputeront le Rugby Championship.

Du lourd et du rapide se prépare en Australie. Pour la première liste d’Eddie Jones, les Wallabies ont annoncé un groupe de 34 joueurs valides pour préparer la Coupe du monde 2023 en France. En plus de ce contingent de joueurs, il faut également rajouter six joueurs présents en sélections, mais actuellement blessés. Ces derniers devraient réintégrer le groupe dans les prochaines semaines, après avoir pleinement repris de leurs divers pépins physiques. Les deux capitaines de la sélection sont les avants Michael Hooper et James Slipper.

Parmi les appelés, on retrouve certaines têtes bien connues du Top 14 comme les deuxièmes lignes Will Skelton (Stade Rochelais) et Richie Arnold (Stade Toulousain). À leur côté, on observe également quelques jolis gabarits comme le trois-quart Marika Koroibete et les piliers Allan Alaalatoa et Taniela Tupou. À la charnière, Nic White et Quade Cooper rempilent et ont la faveur d’Eddie Jones pour préparer la Coupe du monde. À l’inverse, Noah Lolesio n’a pas été retenu par le nouveau sélectionneur. Il a pourtant réussi à emmener sa formation des Brumbies jusqu’en demi-finale de Super Rugby Pacific cette saison.

Une sélection qui doit se reconstruire

Avant la Coupe du monde, les nations du sud ont encore une belle échéance à attendre. En juillet, le Rugby Championship reprend ses droits. En cette année de Coupe du monde, il est modifié de manière à ne durer que le temps d’un mois. Ainsi, il n’y a pas de matchs aller-retour et les sélections australienne et néo-zélandaise ne disputent qu’une rencontre pour s’arracher la Bledisloe Cup.

Arrivé à l’hiver dernier et tout juste débarqué d'Angleterre, Eddie Jones reprend une sélection australienne malade. Sous Dave Rennie, les Wallabies avaient connu quelques cuisantes défaites. Durant l’automne 2022, l’Australie n’avait remporté que deux de ces 5 rencontres en Europe à l’occasion de prestations peu convaincantes (Écosse et Pays de Galles). Au milieu de ce marasme, les défaites s’étaient enchaînées, face à la France et l’Irlande notamment. Le point le plus bas a été atteint à l’occasion d’une défaite face à l’Italie le 12 novembre 2022.

