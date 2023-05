VIDEO. Ce fantastique numéro 7 australien va-t-il mettre Michael Hooper en tribunes pour le Mondial ?

D’ailleurs, l’excellent média anglophone TheXV s’est amusé à comparer les statistiques des 3 principaux prétendants au poste de numéro 7 en équipe d’Australie en vue du Mondial. Et à ce petit jeu, le chien-poubelle des Reds est numéro 1 à peu près partout, à l’exception du jeu après contact. Avec peu ou prou le même temps de jeu, McReight domine le classement des courses ballon en main (70 contre 50 pour Hooper), des mètres gagnés en portant la gonfle (379 contre 247), des défenseurs battus (11 contre 5). Voilà pour l’aspect offensif. En défense, c’est du pareil au même : avec 127 plaquages complétés (14 par match) et 91% de réussite dans l’exercice, celui qui est passé par le Brisbane Grammar School place la barre très haut et devance ses rivaux, dont l’homme aux 124 sélections avec Wallabies (81% de réussite seulement). Sans parler du jeu au sol, aspect le plus criant de la domination de McReight cette saison, lui qui a déjà récupéré 12 ballons dans les zones de rucks, contre seulement 3 pour Hooper ou Brad Wilkin (Melbourne Rebels ).

