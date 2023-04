VIDEO. Revivez la performance XXL de l'arapède fidjienne Levani Botia face aux Saracens

Homme du match face aux Saracens, Levani Botia a écoeuré les Anglais dans les rucks. Et fait parler sa puissance en défense comme en attaque.

Il est peu de dire qu'affronter La Rochelle au bras de fer est un exercice périlleux. Après le Leinster ces dernières saisons, c'est cette fois les Saracens, autre figure européenne, qui se sont cassés les dents sur le mur des Maritimes en quart de finale de Champions Cup. Avec leur pack monumental et les Kerr-Barlow ou Danty derrière, les champions d'Europe en titre disposent de l'une des équipes les plus denses et rudes du monde des clubs : allez arrêter pendant une partie entière les charges répétées des Alldritt, Atonio, Skelton ou Botia... Justement, ce dernier s'est particulièrement illustré ce dimanche. Dans les collisions bien sûr, mais surtout dans le jeu au sol, où il a tout simplement écoeuré les Saracens et remporté son duel face à un sacré client dans le domaine en la personne de Ben Earl. Dans un Deflandre survolté, le Fidjien de 34 ans a gratté 4 ballons au sol et été une menace constante dans les zones de ruck.

C'est aussi lui qui prend l'intervalle d'une feinte de passe rappelant sa formation de centre à l'heure de jeu pour retrouver Kerr-Barlow intérieur. L'essai du break juste avant sa sortie et devant un public de connaisseur qui n'aura pas manqué de l'applaudir lorsque Lep's cédait sa place à Tanga. Élu homme du match en 3ème ligne, lui qui n'était que remplaçant derrière l'an dernier lors des phases finales de la compétition, Botia a rappelé à tout le monde qu'il était tout bonnement indispensable lorsqu'il évoluait à ce niveau. Et les Rochelais en redemandent déjà, en demi-finale face à Exeter.