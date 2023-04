RÉSUMÉ VIDÉO. Botia cabosse les Saracens et Kerr-Barlow finit le travail pour envoyer La Rochelle en demi-finale !

La suprématie physique des Rochelais face aux Saracens leur aura permis d’atteindre tranquillement les demi-finales de Champions Cup.

C’était une bataille physique comme on en a peu vu cette saison. Ce dimanche 9 avril, La Rochelle a assuré les basiques et a gentiment déposé les Saracens de Maro Itoje sur la bande d’arrêt d’urgence. De leur côté, les Maritimes n’ont plus qu’à prendre l’A10 direction Bordeaux. Ils disputeront leur troisième demi-finale de Champions Cup consécutive du côté du Matmut Atlantique le 30 avril prochain. RÉSEAUX SOCIAUX. ''L'homme-cailloux'' Levani Botia emmène La Rochelle en demi-finale de Champions Cup !Dans un match sans grande envolée, les coéquipiers de Levani Botia ont brillé par leur capacité à sceller le match rapidement. Auteur d’un match exceptionnel, la plus fière moustache de la côte atlantique a même eu l’occasion de gratter 3 ballons en 5 minutes en première période. Une performance d’une rare qualité dans les taches sombres du jeu, mais aussi dans le jeu courant où l’international fidjien aura été l’un des seuls à constamment mettre son équipe dans l’avancée, au côté de Gregory Alldritt et Tawera Kerr-Barlow. Petits points noirs dans ce déluge de bonnes nouvelles, Will Skelton et Pierre Bourgarit sont sortis sur blessure. Si le second semble avoir été touché à la cuisse, le premier, lui, a subi un sérieux K.O. Reste à voir si les deux hommes forts du pack rochelais seront de retour pour la demi-finale à Bordeaux dans 3 semaines.

Dès les premières irruptions de Levani Botia dans les rucks anglais, les Sarries avaient compris qu’ils n’auraient aucun moyen d’accélérer le jeu. Preuve en est, ils ont beau avoir gagné la bataille du territoire et dominer les statistiques dans le nombre de passes et de ballons joués à la main, leur seul essai vient d’une séquence de pick & go. Inefficaces au possible, les Anglais auront été punis par Tawera Kerr-Barlow. À deux reprises, le demi de mêlée néo-zélandais suit bien l’action et le ballon. Il sent les coups et s’engouffre dans les failles de la défense adverse afin de s’offrir un doublé.

