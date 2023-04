VIDEO. RUGBY. Kerr-Barlow redouble avec Alldritt et se fait la malle pour punir les Saracens

Kerr-Barlow a inscrit le premier essai du quart de finale de Champions Cup entre le Stade Rochelais et les Saracens ce dimanche 9 avril.

Pour leur première entrée dans les 22 mètres des Saracens, le Stade Rochelais a été ultra-réaliste. Par l'intermédiaire de Tawera Kerr-Barlow, les hommes de Ronan O'Gara creusent l'écart avec les triples champions d'Europe. A la sortie d'un ruck, le demi de mêlée part sur son côté gauche et sert son numéro 8 Gregory Alldritt. L'international français fait alors mine d'aller à l'impact à l'impact. Il fixe un défenseur anglais puis redouble astucieusement avec son numéro 9. Ce dernier n'a plus qu'à s'engouffrer dans le trou laissé par son coéquipier. Il accélère et va applatir le ballon en Terre promise à la 34ᵉ minute de jeu. Depuis le lancement du chronomètre, Antoine Hastoy assurait au pied et tenter de conserver une avance au score pour les siens. Il transforme l'essai et les Rochelais retournent au vestiaire sur le score de 16 à 3.

Après une rencontre compliqué contre Gloucester en huitième, les Maritimes veulent se rassurer et conforter leur statut de grand favori à la finale au vu de leur partie de tableau. Pour y parvenir, les maritimes ont réalisé une première mi-temps abouties défensivment mais ont largement peiné à briser la défense adverse tout en gardant la main sur le cuir assez longtemps.

Incisifs dès le début de la rencontre, les Rochelais ont tenté de mettre beaucoup d’intensité dans leur attitude défensive. Avec des plaqueurs tels que Jonathan Danty ou Levani Botia, ils ont décidé d’impliquer rapidement les Saracens dans le duel physique. Cependant, les Anglais ne souhaitent pas se laisser faire et répondent notamment par une conquête efficace. Une touche dangereuse pour les pensionnaires du Top 14 et notamment récupéré par les triples champions d’Europe à la 10ᵉ minute. Malgré ces munitions, ces derniers n’arrivent à déployer leur jeux, tant le premier plaqueur rochelais arrive rapidement sur le porteur de balle.

