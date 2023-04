RUGBY. CHAMPIONS CUP. Ce joueur de La Rochelle a été suspendu 1 mois à cause d'un déblayage dangereux !

Georges-Henri Colombe vient d'être suspendu quatre semaines par la commission disciplinaire indépendante de la Champions Cup. La faute de ce dernier est survenue lors du match face à Gloucester !

Un mois pour un carton jaune

Alors que La Rochelle prépare avec assiduité son quart de final face aux Saracens, une audition disciplinaire indépendante relative au match de huitième de finale de Champions Cup a jugé le carton jaune de George-Henri Colombe. Le week-end dernier, suite à un déblayage musclé sur Ruan Ackermann, le pilier remplaçant de La Rochelle a reçu un carton jaune, lui permettant de rentrer tout de même en fin de partie. Néanmoins, cette commission est revenue dessus est à décider de suspendre le joueur 1 mois. En vertu du règlement de World Rugby, les sanctions pour jeu déloyal en infraction à la règle 9.11 ont les points d'entrée suivants :

Degré faible : 2 semaines

Degré moyen : 6 semaines

Degré supérieur : de 10 à 52 semaines

De ce fait, la commission disciplinaire a jugé le geste du pilier comme représentant un degré moyen de dangerosité, ce qui a donc établi sa sanction à 6 semaines. Cependant, étant donné le casier judiciaire vierge de Colombe, et prenant aussi en compte le fait qu'il se soit excusé directement auprès d'Ackermann, sa sanction a été réduite de deux semaines. Avec cette suspension, George-Henri Colombe va rater 3 matchs, dont ce huitième de finale ainsi que deux autres de Top 14. En plus de cela, si La Rochelle réussit à gagner ce huitième de finale, le joueur pourra reprendre à partir du 1er mai, ce qui lui permettrait d'être disponible pour le déplacement à Toulon le week-end du 6 mai. Toutefois, si jamais les Maritimes perdent ce week-end, Colombe ne sera disponible que le 8 mai ! Des règles bien particulières en Champions Cup, une fois de plus...

