Coupe du Monde. Des Fidji volcaniques mettent les réseaux sociaux en éruption en battant l'Australie

Les îles Fidji viennent de réaliser un exploit monumental dans cette Coupe du monde de rugby en battant une Australie apathique sur le score de 22 à 15.

Ce dimanche 17 septembre, les Fidji ont battu l'Australie (15-22) dans un match maitrisé de la tête aux pieds. Aussi excellents en défense qu'appliqués sur le jeu au pied et dans l'animation offensive, les Flying Fijians ont fait bouillir le chaudron.

Homme du match, Josua Tuisova a marqué l'unique essai de son équipe. Ironiquement, l'ancien lyonnais marque l'histoire de son pays dans le stade de Saint-Etienne. Le pack fidjien ainsi que le demi de mêlée Simione Kurovoli ont également livré une prestation de grande classe.

Deuxième de la Poule C de la Coupe du monde, derrière le Pays de Galles, les Fidji ont déjà affronté leurs deux plus gros adversaires de leur groupe. Désormais, ils devront transformer l'essai en s'imposant face à la Géorgie et au Portugal.

Les Gallois et Australiens s'affronteront dès le 24 septembre prochain à Lyon. Au repos la semaine prochaine, la sélection fidjienne risque de regarder attentivement ce match. En cas de défaite des Wallabies, leur tracé vers un éventuel quart de finale deviendrait bien plus simple.

Face à cette performance retentissante, les réseaux sociaux ont montré toute l'admiration qu'ils avaient pour la sélection de Semi Radradra. Petit chouchou du rugby mondial sur cette Coupe du monde, le rugby fidjien peut écrire son histoire dans les mois à venir.

#RWC2023 | 🇦🇺⚡🇫🇯 ILS L'ONT FAIT ! Succès historique des Fidjiens face à l'Australie 22-15 🤩



Le gros coup de @fijirugby qui fait tomber les @wallabies 🇫🇯

BIEN FAIT LES AUSTRALIENS ÇA VOUS APPRENDRA À NE PAS ACHETER NOUS SOUS-MARINS #FIJ #AUS — Maitre Eolas (@Maitre_Eolas) September 17, 2023

Battus de façon douloureuse par le #PaysdeGalles (26-32), les #Fidji ont effectué un premier pas vers les quarts de finale de la @France2023 en dominant l’#Australie 22-15 (12-8 à la mi-temps) en faisant preuve de réalisme avec 5 pénalités et 1 essai contre deux aux « Aussies ». — Duperron Pierre (@DuperronPierre) September 17, 2023

