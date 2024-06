VIDÉO. RUGBY. Montpellier sauve sa peau et éteint les rêves de Top 14 pour Grenoble

Le Montpellier HR a obtenu sa place en Top 14 en résistant à un FC Grenoble rempli de bonnes volontés, mais pas assez décisif.

C’était un affrontement qui plongeait ses acteurs dans l’irréel. Comme souvent, le barrage d’accession en Top 14 a été le théâtre de rebondissement en tout genre. Ce dimanche 16 juin, le Stade des Alpes s’est transformé en volcan pour accueillir Montpellier. Au bout du suspens, ce sont les visiteurs qui s’en sont sortis (18-20), au détriment de Grenoble.

Grenoble surprend Montpellier

À l’entame, Montpellier a mis les bouchées doubles pour marquer le plus rapidement possible le pensionnaire de Pro D2 de son empreinte. Dans un premier temps, c’est Ben Lam qui arrive en Terre promise à la 6ᵉ minute de jeu. Ensuite, la fusée Gabriel Ngandebe l’y suit (13ᵉ), pour mettre les Grenoblois à plus de 10 points d'écart.

Montpellier ouvre la marque 🔥



Ben Lam plante le 1er essai après un turnover bien négocié !#TOP14AccesMatch pic.twitter.com/ztMWvCW931 June 16, 2024

MONTPELLIER DÉROULE 💪



Gabriel N'Gandebe signe un 2ème essai pour le MHR qui mène 14-3 après 15min !#TOP14AccesMatch pic.twitter.com/iM4XYEzkwW — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 16, 2024

Pour les locaux, c’est le demi d’ouverture Sam Davies qui va montrer le chemin à suivre, comme souvent cette saison. Le Gallois est remuant et tente beaucoup, changeant la dynamique de la rencontre. Face à un MHR approximatif, Grenoble multiplie les occasions et le talonneur Barnabé Massa arrive dans l’en-but pour ramener les siens au score.

GRENOBLE RELANCE LE MATCH 🤩



Plus qu'un point d'écart après cet essai de Barnabé Massa !@FCGrugby 🔥#TOP14AccesMatch pic.twitter.com/KlNIkYrUCl — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 16, 2024

Plein, le stade des Alpes reprend espoir et rugit derrière ses joueurs. Pour prendre le score, Sam Davies tente un drop (34ᵉ), mais ce dernier fuit les poteaux. Cinq minutes après, il envoie un ballon parfaitement dosé pour son centre Terrence Hepetema qui permet au FCG de retourner au vestiaire avec le score à leur avantage. Score à la mi-temps : 18-14.

Le MHR résiste et reste en Top 14

Au retour de la pause, le FC Grenoble met la même intensité, alors que le Montpellier HR subit les assauts des locaux. La charnière Escande-Davies réalise une prestation impressionnante, mais les Cistes défendent corps et âme. Les deux camps se neutralisent et seul Louis Carbonel parvient à inscrire des points entre le début de la seconde période et la 70ᵉ minute de jeu.

En fin de match, Montpellier tient la gonfle et avance avec précaution dans le camp grenoblois. À moins de 5 minutes du coup de sifflet final, Louis Carbonel continue d’enquiller et confirme son 100 % au pied. L’ancien Toulonnais permet au MHR de repasser devant. Dans une fin de match irrespirable, les visiteurs résistent durant les ultimes minutes et gagnent leur place en Top 14, la saison prochaine.

CARBONNEL POUR LE MAINTIENT 🔥



A 5min du terme, Louis Carbonnel, permet aux Héraultais de reprendre l'avantage !



18-20 pour le @MHR_officiel 🤯#TOP14AccesMatch pic.twitter.com/rzSm96la26 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 16, 2024

Après cette victoire 18 à 20 sur la pelouse de Grenoble, le Montpellier HR peut repartir sur de nouvelles bases et oublier une saison cauchemardesque qui aura fait craindre le pire. De son côté, le FC Grenoble connaît un deuxième match d’accession malheureux en autant de saisons. À coup sûr, les Alpins seront parmi les favoris de Pro D2 la saison prochaine.

