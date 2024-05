RUGBY. TOP 14. Montpellier en ébullition : vers une passation de pouvoir entre Altrad et Laporte ?

Les joueurs du MHR demandent des changements. Mohed Altrad pourrait céder la présidence à Bernard Laporte, annonçant des bouleversements au sein de l'équipe.

Le vent de la tempête souffle fort sur Montpellier. La défaite contre les jeunes Toulousains (22-29) a fait l'effet d'une détonation. Après ce nouveau revers, les joueurs, déçus et frustrés, se sont réunis dans les vestiaires pour discuter de l'avenir. Ces discussions internes ont rapidement mené à une autre rencontre, cette fois avec le président Mohed Altrad.

35 des 38 joueurs ont demandé une entrevue pour exprimer leur mécontentement envers le management de Bernard Laporte et de son staff. Selon les informations de Midi Libre, cette réunion visait à aborder les problèmes rencontrés lors des entraînements et le climat tendu au sein de l'équipe. Cependant, les joueurs ont rapidement compris que Bernard Laporte était là pour rester si on en croit les informations de Midi Olympique.

RUGBY. TOP 14. Les joueurs du MHR contraints de suivre le club en cas de relégation en Pro D2 ?Avant même la réunion, Mohed Altrad avait néanmoins déjà annoncé son intention de céder sa place de président à Laporte. Souhaitant prendre un peu de recul tout en maintenant son soutien financier au club. Une décision qui, selon les informations relayées par RMC, verrait Laporte prendre les rênes en tant que président délégué à partir de la saison prochaine. Un système semblable à celui en place au Stade Français.

Mais ce n'est pas le seul changement en vue. Mohed Altrad aurait également exprimé son désir d'intégrer l'ancien demi de mêlée Benoît Paillaugue au sein du staff de l'équipe première. Déjà impliqué avec l'équipe Espoir, Paillaugue a rejoint cette semaine l'équipe dirigée par Laporte, se voyant confier l'analyse vidéo des potentiels adversaires en vue de l'access match.

L'avenir de Patrice Collazo semble assuré, mais ce n'est pas le cas de ses adjoints. Christian Labit et Vincent Etcheto, en charge respectivement des rucks et des phases offensives, pourraient bien faire les frais de cette crise. Selon RMC, seul Labit pourrait partir. Leurs positions paraissent de plus en plus fragilisées, et un remaniement au sein du staff semble inévitable à l'issue de la saison actuelle.

TOP 14. Montpellier sous tension : réunion de crise programmée par les joueurs face à Mohed AltradLa situation reste tendue et incertaine à Montpellier. La nomination de Bernard Laporte en tant que président délégué pourrait apporter un vent de changements. Mais elle soulève également de nombreuses questions. A commencer par de potentiels départs au sein du groupe. Pour rappel, aucune clause libératoire n'est prévue dans les contrats des joueurs en cas de relégation.

La communauté du rugby héraultais néanmoins attend avec impatience de voir comment ces développements influenceront les performances du club et sa position dans le Top 14. Pour l'heure, le MHR s'apprête à recevoir Lyon dans le cadre de la 25e journée. Si une victoire ne changera pas grand-chose à la situation de l'équipe au classement. Elle est vivement souhaitée pour lancer une bonne dynamique en vue de l'access-match.