TOP 14. Montpellier sous tension : réunion de crise programmée par les joueurs face à Mohed Altrad

La saison du MHR vire à la catastrophe et à seulement deux journées de la fin, les Cistes sont assurés de jouer l'acces-match. En interne, ça chauffe entre le staff et les joueurs.

Les joueurs ont voté

Treizième du Top 14 et en perpétuelle chute libre, le MHR connaît sans aucun doute sa pire saison dans l'élite du rugby français. Champion de France il y a seulement deux saisons, les Cistes vont désormais devoir batailler pour rester en Top 14, face à une écurie de Pro D2.

Devant les faits de plus en plus humiliants, les joueurs ont décidé de se réunir ce dimanche 26 mai, afin de débattre ensemble sur la situation actuelle qui touche le club, selon Midi Libre.

A la suite de cette réunion improvisée, aucune décision majeure n'a été prise, seulement des discussions entre quatre yeux, et des abcès de crevés. Néanmoins, un vote à mains levées a été organisé, afin de prendre rendez-vous avec le président du club, Mohed Altrad.

La question de ce sondage, toujours selon les informations de Midi Libre, était la suivante : "Qui veut prendre rendez-vous avec le président (Mohed Altrad) pour parler de la situation sportive que traverse le club ?"

Résultat, 35 joueurs de l'équipe professionnelle ont répondu favorablement à cette question, sur les 38 présences. De ce fait, les cadres du vestiaire expliqueront au président de vive voix le quotidien qu'ils traversent, la relation avec le staff en place, Patrice Collazo et Bernard Laporte.

À tout juste 21 ans, le jeune Lenni Nouchi, qui a enfilé le brassard de capitaine à plusieurs reprises, avait glissé ses mots après le revers face au Stade Toulousain : "On s’est parlé dans le vestiaire, que les joueurs. On a décidé d’avancer ensemble, de ne plus se lâcher, de se le dire dans les yeux" (Midi Libre).

Depuis plusieurs jours, le groupe de joueurs aurait décidé de prendre en main le projet sportif, au détriment de Collazo ou de Laporte, avec qui "la cassure est là" selon un proche du club. Cette même personne ajoute que "le staff ne passera pas l'été". Affaire à suivre à Montpellier.

RUGBY. ''On peut encore gagner quatre Champions Cup et six Boucliers de Brennus'', lance Romain Ntamack