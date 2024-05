RUGBY. TOP 14. Les joueurs du MHR contraints de suivre le club en cas de relégation en Pro D2 ?

Le compte à rebours est lancé pour les joueurs du MHR ! Dans trois semaines, la rencontre la plus importante de la saison sera jouée, un access-match de la peur face à une écurie de Pro D2.

Obligé de descendre ?

Bloqué à la treizième place du classement, le MHR est déjà contraint de jouer l'access-match dans trois semaines. Les Cistes n'ont plus que deux matchs de Top 14 à jouer, et sauf scénario improbable, ces derniers ne devraient pas bouger de place.

Au programme, la réception du LOU dès ce week-end, puis un déplacement à Clermont lors de la dernière journée. Ensuite, Montpellier affrontera une des quatre équipes présentes encore en lice, à savoir Provence Rugby, Grenoble, Dax ou bien Vannes.

Champion de France en 2022, la descente en Pro D2 n'a jamais fait partie des plans de la direction montpelliéraine cette saison, malgré les mauvaises performances qui s'enchaînaient. Difficile pour les recrues également, à l'instar de Simmonds, de s'imaginer un scénario pareil.

Mais quoi qu'il en soit, Montpellier a mis un pied dans la seconde division française en participant à ce match de la peur. Invité au micro du Moscato Show, l'ancien directeur sportif du MHR, Philippe Saint-André, qui a mené les siens au Brennus, il y a deux ans, est revenu sur les conditions des joueurs dans leur contrat.

Ce dernier affirme : "Au MHR, il n'y a jamais eu de clauses libératoires en cas de descente." Cela signifie donc que chaque joueur encore sous contrat avec Montpellier pour la prochaine saison, ou plus, seront obligés de suivre le club en Pro D2.

PSA continue et explique : "Ça a toujours été la politique du club et de Mohed Altrad." À vrai dire, cela paraît presque logique que pour chaque joueur qui signe à Montpellier, le fait de descendre d'un étage ne soit pas une option, ni même un risque.

En cas de descente, des joueurs de la trempe de Camara, Simmonds, Seirfontein, Bouthier, Vincent, Coly, Reinach ou encore Tbambwe pourraient évoluer dans la seconde division du rugby français. Cela paraîtrait fou.

En plus de cela, le MHR a déjà commencé son mercato, et a attiré plusieurs joueurs dans ses filets, à l'image de Billy Vunipola, Madosh Tambwe, Mohamed Haouas, qui rêve plus de Brennus que de phases finales de Pro D2.

