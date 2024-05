RUGBY. TOP 14. Un cadre tricolore forfait pour la fin de saison ? Le Stade Toulousain en alerte

Emmanuel Meafou, blessé aux ischio-jambiers, pourrait manquer les phases finales du Top 14. Les Rouge et Noir doivent faire face à une série de blessures clés en cette fin de saison.

Le Stade Toulousain, fraîchement sacré pour la sixième fois en Coupe des champions, doit faire face à une hécatombe de blessures qui pourrait bien compromettre la fin de sa saison en Top 14. Le deuxième-ligne Emmanuel Meafou, pièce maîtresse de l’équipe, est sérieusement touché et pourrait ne plus fouler les terrains cette saison.

Victime d'une grosse déchirure aux ischio-jambiers ainsi que d'une commotion cérébrale, le colosse australien a été l’un des grands artisans de la victoire face au Leinster (31-22 a.p.) samedi dernier en finale de la Champions Cup. Cependant, les résultats des examens médicaux sont sans appel : Meafou ne devrait pas pouvoir se remettre à temps pour les phases finales si on en croit L'Equipe.

C'est un coup dur pour l'équipe toulousaine qui perd un élément clé de sa défense et de son jeu en conquête. Surtout que le Tricolore n'est pas le seul joueur sur la touche. Julien Marchand et Pita Ahki, respectivement blessés à la cheville et aux adducteurs, devront observer une période de repos et de soins d'au moins trois semaines.

Leur retour éventuel est espéré pour les demi-finales du Top 14, prévues les 21 et 22 juin. Leur absence prolongée compliquerait encore un peu plus la tâche des Toulousains dans leur quête d'un nouveau doublé après celui glané en 2021. Sans oublier que Richie Arnold, suspendu après son expulsion pour un déblayage dangereux, devra s'expliquer devant la commission de discipline de l’EPCR. Par ailleurs, Josh Brennan, touché par une commotion cérébrale, manquera également le match contre La Rochelle ce dimanche.

L'absence de ces deux joueurs, combinée à celle d'Antoine Dupont, actuellement en tournoi à 7 à Madrid, affaiblit considérablement les rangs du champion de France en titre. Cependant, tout n'est pas sombre pour le club rouge et noir. Le retour à l'entraînement de Marco Trauth et Clément Vergé, respectivement remis d'une commotion et d'une contusion à l'épaule, apporte une bouffée d'air frais.

De plus, Alban Placines reprend progressivement l’entraînement collectif après sa rupture partielle du ligament externe du genou gauche, survenue il y a trois mois. L’équipe toulousaine va devoir compter sur son profond réservoir de talents et sur l’esprit de solidarité qui fait sa force depuis toujours.

Déjà qualifié pour les demies, le club haut-garonnais devrait faire tourner ce samedi contre le Stade Rochelais puis face au LOU lors de la 26e journée. Néanmoins, il faut conserver la dynamique née des succès à l'extérieur contre le MHR avec une équipe fortement remaniée. Mais surtout de la 6e étoile décrochée aux dépens du Leinster. Face aux Rochelais, les Toulousains voudront conserver leur invincibilité qui dure depuis 2022.

