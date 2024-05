Vos matchs de rugby Toulouse/La Rochelle et Toulon/Clermont à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La fin de saison de Top 14 promet du suspense avec Toulouse déjà qualifié et une lutte acharnée pour les autres places en phases finales.

Après avoir vibré devant la finale de la Champions Cup, place à la fin de saison de Top 14. Plus que deux journées à jouer en France. Et pour le moment, seul le Stade Toulousain est assuré de jouer les phases finales. Les rouge et noir sont d'ailleurs bien partis pour voir directement les demies.

En revanche, plusieurs formations de l'élite jouent gros ce week-end. Comptablement, même Lyon, 12e avec 51 points peut croire au Top 6 puisque le Racing 92 est 6e avec 57 unités. La rencontre entre les Franciliens et les Palois, 7es, vaudra d'ailleurs son pesant d'or.

Autre affrontement à suivre pour le Top 6 : Toulon vs Clermont. Le RCT est sept longueurs devant et pourrait s'offrir la troisième place aux dépens de l'UBB.

Quant aux Clermontois, ils veulent sécuriser leur 8e place synonyme de Champions Cup. Mais ne diraient pas non à la qualification.

De son côté, le Stade Français, qui a vu Toulouse prendre la place de leader, se déplace à Castres. La tâche ne sera pas facile face aux Tarnais. Rien ne dit que les Parisiens seront à nouveau à la place première du classement après cette 25e journée.

En Pro D2, on joue justement les demi-finales. Provence Rugby accueille Grenoble jeudi soir. Un match que l'on espère spectaculaire. Les Isérois ont dominé Dax avec la manière lors du premier barrage. Vont-ils créer la surprise face au leader de la phase régulière ?

Dans l'autre demie, Vannes va retrouver des Biterrois qu'ont été forcés de batailler face à Brive. Ils ont beaucoup donné dans ce deuxième barrage face au CAB et pourraient manquer de fraicheur face à des Bretons au repos depuis deux semaines.

TOP 14 - 25E JOURNÉE :

SAMEDI 1er JUIN

DIMANCHE 2 JUIN

Toulon vs Clermont à 18h sur Canal + prenez vos billets au stade Mayol

21h05 sur Canal + prenez vos billets au stade Ernest Wallon Toulouse vs La Rochelle 21h05 sur Canal +

JEUDI 30 MAI

VENDREDI 31 MAI