RUGBY. ''Sharks, Leinster et Toulouse étaient au même niveau'' : quand un ancien Springboks s'enflamme

"Les Sharks, Leinster et Toulouse étaient au même niveau" Si ce week-end, tous les regards, ou presque, étaient rivés sur la finale de Champions Cup entre Toulouse et le Leinster, la Challenge Cup était aussi au rendez-vous. La petite Coupe d'Europe voyait s'opposer en finale Gloucester, ainsi que les Sharks de Durban. À l'issue d'une rencontre haletante, les Sud-africains ont réussi à prendre le meilleur, et ont remporté le match 36-22 ! Cette victoire est donc le premier titre pour une équipe sud-africaine en Coupe d'Europe, depuis l'arrivée de ces dernières dans la compétition. Ainsi, après la partie, un certain Bobby Skinstad s'est exprimé sur la victoire de son ancienne équipe, avec une touche de chauvinisme, on vous l'accorde. L'homme aux 46 capes internationales explique : "Ils étaient presque sans faille. Leurs individus sont vraiment venus à la fête. J'ai été très heureux pour eux. Ils ont livré la performance au moment où elle était nécessaire au bon moment."(RugbyPass) Ce dernier se réjouit de la prochaine saison à venir, qui se profilera alors en Champions Cup : "Après une saison difficile, ils seront vraiment satisfaits de ce qu'ils ont pu réaliser. Cela signifie que malgré toutes les pertes dans la ligue et la négativité autour de cela, ils peuvent aller dans la Champions Cup. Ils seront donc ravis et je parie qu'ils seront très compétitifs à ce niveau." Néanmoins, le champion du monde 2007 est allé jusqu'à comparer l'imcomparable, les deux finales du week-end : "Si vous regardez les deux finales du week-end, j'ai l'impression que les Sharks, Leinster et Toulouse étaient au même niveau. Cela doit être positif pour les Sharks. Ils auront l'impression de pouvoir être compétitifs à la maison et à l'extérieur."

Fier pour l'Afrique du Sud Bien évidemment, on ne peut pas reprocher à l'ancien troisième ligne d'être fier pour son ancienne équipe, qui représente au passage la sélection mondiale, au vu de tous les internationaux qui la compose. "C'est fantastique et je suis ravi. Je suis un défenseur de la participation de l'Afrique du Sud à ces ligues depuis longtemps. J'ai déjà parlé de la façon dont il était bon pour les Stormers d'arriver au sommet de l'URC. Gagner un tournoi EPCR, c'est encore monter d'un niveau." (RugbyPass) Néanmoins, quand certains ne sont pas favorables à la participation des nations de l'hémisphère sud à la Coupe d'Europe, Skinstad en est lui tout à fait ravi : "C'est un bravo fantastique aux Sharks pour avoir été la première équipe sud-africaine à le faire. C'est une réalisation incroyable. Cela prouve simplement absolument que le modèle de compétition qui est essayé est en voie d'être celui qui est le meilleur pour toutes les équipes qui y participent." Il ajoute même espérer modifier le nom de la compétition : "Si les équipes sud-africaines peuvent concourir à ce niveau de rugby EPCR en général, nous devrons peut-être changer ce nom de rugby européen. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les hémisphères." Il poursuit : "J'ai vu des commentaires complètement infondés sur « Renvoyer les Sud-Africains d'où ils viennent ». L'Afrique du Sud apporte beaucoup à la table. Il apporte de bons, grands matchs difficiles." Pour rappel, les équipes sud-africaines font également partie de l'United Rugby Championship, aux côtés des provinces irlandaises et écossaises.