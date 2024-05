RUGBY. ''Je n’ai plus envie de notoriété'' : Mourad Boudjellal quitte le monde du rugby définitivement

Personnage atypique de cette dernière décennie, Mourad Boudjellal a été un président à part. Entre succès et polémique, ce dernier semble tourner la page du rugby.

Le rugby, c'est fini !

Que l'on suive le rugby de près ou de loin, depuis longtemps ou plus récemment, le nom de Mourad Boudjellal vous est forcément familier. Président du RCT durant quatorze saisons, ce dernier a marqué l'histoire du club à jamais. Aujourd'hui encore, il fait partie des présidents les plus emblématiques que le Top 14 n'est connu.

En effet, avec Toulon, Boudjellal élève les Varois sur le toit de l'Europe, et réussit l'exploit encore jamais reproduit, gagner trois fois de suite la Coupe d'Europe, en 2013, 2014 et 2015. Durant cette période, l'ancien président se concocte une équipe de "galactiques", composée de stars internationales comme Giteau, Wilkinson, Mitchell, Smith, Williams, Hayman, Habana...

Néanmoins, cette époque est bien révolue et depuis 2020, il n'est plus à la direction du RCT. Toutefois, Boudjellal reste proche du monde du rugby, avec des émissions régulières et plusieurs apparitions dans la presse.

Cette semaine, nous apprenons que c'est bel et bien la fin entre le rugby et l'ancien président qui s'est livré dans les colonnes du Var Matin. Ce dernier affirme : "Vous ne me verrez plus jamais dans le sport."

Selon lui, ce serait même la fin de sa chronique "Mourad de Toulon" : "Ça m’oblige à suivre l’actu' du rugby. Je n’en ai plus envie et j’en ai marre que les gens m’associent au rugby."

Retour aux premiers amours

Mais alors, que va donc faire Mourad Boudjellal, si le rugby ne fait plus partie de sa vie ? Eh bien ce dernier explique revenir à son premier amour, qui est la bande dessinée. Pour rappel, Boudjellal s'était rapproché du RCT au début des années 2000 en parrainant le club avec sa boîte d'édition, les éditions Soleil.

Il explique : "Je me régale […] j’ai le plaisir de faire des bouquins qui marchent. Je ne pensais pas reprendre autant de plaisir." Un avenir loin des semaines agitées que peuvent connaître le rugby et sa notoriété.

Enfin, par preuve qu'il a bien mis un terme à sa carrière dans le monde du sport, ce dernier a tourné la page avec le club de football d'Hyères 83 FC, qu'il avait racheté en 2021 avec l'ambition de monter en Ligue 2. Trois ans plus tard et sans progression, il abandonne le projet.

