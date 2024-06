RUGBY. TOP 14. Départs massifs : Louis Carbonel et huit autres joueurs quittent le MHR

En marge de sa victoire sur Lyon, le MHR a fait ses adieux à neuf joueurs, y compris Louis Carbonel. Son avenir semble se dessiner au Stade Français.

En marge de la victoire sur Lyon ce samedi en Top 14, le MHR a fait ses adieux à neuf de ses joueurs. Parmi eux, l'ouvreur international Louis Carbonel. L'ancien élément du RCT, meilleur réalisateur du club cette saison, a été honoré en fin de rencontre par le président Mohed Altrad à l'instar de plusieurs de ses coéquipiers.

RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Changement de Cap pour Louis Carbonel en route pour ParisAlors qu'il lui restait une année de contrat, l'ancien joueur de Toulon a décidé de prendre une nouvelle direction. Des rumeurs persistantes l'envoient au Stade Français, une destination qui pourrait bien se concrétiser dans les semaines à venir. Carbonel, 25 ans et avec 5 sélections internationales, n'aura passé que deux ans dans l'Hérault.

En plus de Carbonel, le club se sépare de plusieurs autres joueurs influents. Le talonneur Brandon Paenga-Amosa, l’ouvreur Louis Foursans-Bourdette, l’ailier Ben Lam, le demi de mêlée Aubin Eymeri, le troisième ligne Clément Doumenc, les piliers Titi Lamositele et Grégory Fichten, ainsi que le centre Geoffrey Doumayrou, qui prend sa retraite, quittent également l'Hérault.

Le MHR pourra cependant compter sur ces éléments pour un ultime défi : l’access match prévu le 16 juin contre Vannes ou Grenoble, crucial pour le maintien en Top 14. 13es de Top 14, les Cistes n'ont en effet plus rien à jouer mais ne peuvent pas être dépassés par Oyonnax, officiellement relégué à l'issue de cette 25e journée.

Ces départs marquent une profonde restructuration au sein de l'effectif du MHR, qui devra recruter intelligemment pour combler ces pertes. Le président Mohed Altrad et le staff technique ont du pain sur la planche pour préparer la saison prochaine. Cette semaine, des rumeurs ont évoqué une passation de pouvoir entre l'actuel président et Bernard Laporte.

Les supporters du MHR espèrent que cette transition se fera en douceur et que le club retrouvera les sommets en championnat comme sur la scène européenne. Les prochains mois seront cruciaux pour définir la nouvelle identité de l'équipe et renforcer son ambition.

En attendant, tous les regards sont tournés vers le 16 juin, date à laquelle le MHR jouera son match le plus important de la saison, avec un seul objectif en tête : le maintien.