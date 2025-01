VIDÉO. Dupont absent ? Pas grave, Serin et Le Garrec signent des actions venues d’ailleurs !

Lors de la confrontation entre le RC Toulon et le Racing 92, les deux demis de mêlée, Baptiste Serin et Nolann Le Garrec, ont fait le show.

Les années passent et le vivier au poste de numéro 9 continue d’impressionner. Pour la 14ᵉ journée de Top 14, le RC Toulon et le Racing 92 se défient dans le Var. Dès les premières minutes de jeu, les demis de mêlée de chaque formation, Baptiste Serin et Nolann Le Garrec, s’en sont donné à cœur joie pour régaler les amateurs de rugby.

Serin, le magicien varois

Dès les premières minutes, le RC Toulon a montré qu’il souhaitait frapper fort devant son public. Les Rouge et Noir agressaient la défense francilienne et tentaient de faire vivre le cuir. À la 6ᵉ minute, ils ont réalisé une action de toute beauté avec un Baptiste Serin magique.

Tout d’abord, le numéro 9 varois tente de se faire la malle avec un petit coup de pied dans la défense. Ensuite, il récupère le ballon et délivre un offload magistral pour Charles Ollivon.

Sans discontinuer, le troisième ligne du XV de France transmet à Baptiste Serin qui s’est relevé aussi vite qu’il est tombé. Déséquilibré, Baptiste Serin réalise une passe au pied lumineuse pour son ailier fidjien Setareki Tuicuvu.

Le Garrec, joue-la comme Dupont !

À la 9ᵉ minute, son homologue Nolann Le Garrec va s’offrir une belle chevauchée. Alors que le RCT torpille la défense du Racing 92 sur la ligne des 22 mètres, Henry Chavancy adresse un plaquage offensif à Baptiste Serin qui laisse tomber le ballon.

La gonfle tombe devant Nolann Le Garrec, comme un cadeau du ciel. Le futur demi de mêlée du Stade Rochelais envoie ensuite un grand coup de pompe et court après le ballon, devançant à la course toute l’arrière-garde toulonnaise.

Sans concurrent à la course, il s’emmène le ballon au pied jusque dans l’en-but et signe un essai en soliste d’environ 80 mètres. Avec cette action, Nolann Le Garrec s’offre le sixième essai de sa saison, toutes compétitions confondues.

LE GARREC EN SOLO 🔥



Le demi de mêlée du @racing92 fait parler sa vitesse et à son équipe de revenir à hauteur 🙌#RCTR92 pic.twitter.com/ZsgGqrSJWW — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) January 4, 2025

