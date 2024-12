RUGBY. Éclipsé par un autre Toulousain, Dupont n'est plus le sportif préféré des Français

Idole du rugby français, Antoine Dupont n’est plus le sportif préféré des Français sur l’année 2024 et se voit doublé par le nageur Léon Marchand.

C’est un titre qui ne prend pas de place dans l’armoire à trophée, mais dans le cœur des Français. Le joueur de rugby le plus connu du pays, Antoine Dupont, a perdu une place au profit d’un autre Toulousain. Ce dimanche 22 décembre, le dernier baromètre sport d'Odoxa, pour Winamax et RTL, a été publié. Il permet de connaître les sportifs, sportives et événements préférés du grand public.

Fraîchement champion olympique, Antoine Dupont bat un énorme record de popularité pour un rugbyman français

Marchand devant Dupont, duel toulousain

Ainsi, Léon Marchand semble devenir la nouvelle coqueluche du sport français. Multiple médaillé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le nageur surclasse les autres athlètes. Il recueille les faveurs de 44 % des sondés.

Derrière lui, Antoine Dupont est deuxième, ex aequo avec la légende du judo Teddy Riner. Les deux sportifs ont recueilli 12 % des voix. Cette belle place du demi de mêlée du stade Toulousain montre malgré tout le bel entrain du rugby français.

‘‘Tout le monde l’a traité de fou’’, le jour où Dupont a compris qu’il s’était trompé avec le rugby à 7

Le Tournoi des VI Nations et son nouveau statut

Autre indicateur qui plaide cette cause, le Tournoi des VI Nations est l’un des évènements sportifs préférés des Français. Logiquement, les Jeux Olympiques et Paralympiques lui ont grillé la priorité sur l’année 2024.

De son côté, la principale compétition européenne de rugby est l’évènement à la périodicité annuelle le plus plébiscité, à égalité avec le Tour de France. Malgré la prestation mitigée du XV de France et l’absence d’Antoine Dupont, ils ont été mis en valeur par 18 % des sondés.

RUGBY. Et si le Tournoi des 6 Nations quittait France Télévisions pour TF1 ?

Fait notable, le Tournoi des VI Nations dépasse même largement son équivalent footballistique : l’Euro. Pourtant plus rare, donc possiblement plus attendu, la compétition qui a vu les Bleus de Didier Deschamps ne séduit que 12 % du grand public.

Malheureusement, s’il y a un sondage où le ballon ovale ne brille pas, c’est celui dédié au sport féminin. En effet, les joueuses de rugby sont absentes de ce classement. Peu connues du grand public, les joueuses du XV de France pourraient néanmoins profiter de la Coupe du monde de rugby féminin à l’été prochain pour redorer ce blason.

Rugby. Sous les projecteurs de Canal+, le Stade Toulousain féminin balaye les Louves