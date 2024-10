RUGBY. Et si le Tournoi des 6 Nations quittait France Télévisions pour TF1 ?

Le Tournoi des 6 Nations dans le viseur de TF1 ! La première chaîne d'Europe pourrait déloger France Télévisions de son poste de diffuseur historique.

Après la Coupe du Monde 2023, TF1 ne semble pas vouloir ranger ses crampons. La première chaîne de France, qui diffusera les matchs du XV de France lors des prochaines tournées de novembre, aurait désormais les yeux rivés sur le Tournoi des 6 Nations selon les informations du Midi Olympique.

Une compétition de prestige, considérée comme la plus belle du monde par beaucoup de fans, dont les droits sont actuellement détenus par France Télévisions, mais seulement jusqu’en 2025. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de Six Nations Rugby Limited auraient entamé des discussions avec des diffuseurs potentiels. TF1 figure parmi les candidats sérieux, et pour cause.

La première chaîne européenne possède désormais une force de frappe impressionnante grâce à TMC, lui permettant de couvrir largement l’ensemble des matchs. De quoi rivaliser avec l’offre exhaustive que proposait jusqu’alors France Télévisions.

L’enjeu est de taille. Outre le Tournoi masculin, le diffuseur devra aussi se pencher sur le Tournoi féminin, celui des moins de 20 ans, et la Nations Cup. Le découpage des lots de diffusion sera annoncé en janvier, mais TF1 se positionne déjà comme un prétendant avec des arguments solides.

Leur récente décision de renoncer aux droits de la Coupe du Monde de football 2026 pourrait bien libérer des fonds pour le Tournoi des 6 Nations.

Ces bruits de couloir font grincer des dents à France Télévisions, où l'on craint de voir filer un des joyaux du sport français. "Il ne faudrait pas qu’on perde cette compétition qui fait partie des bijoux de famille avec le Tour de France et Roland-Garros," confie une source interne via le Midi Olympique. Pour le service public, la bataille s’annonce intense, et la pression monte.

La phase de négociation débutera officiellement début 2025, avec une annonce prévue à la fin de la prochaine édition du Tournoi. D’ici là, TF1 continue de peaufiner son plan de jeu, tout en misant sur des événements majeurs, comme la Coupe du Monde de rugby féminin l'an prochain. Une compétition qu’ils entendent bien placer sous les feux de la rampe. En attendant, pourquoi pas, de "chiper" le 6 Nations à France Télévisions.